Стали известны сроки перезапуска завода Hyundai в Санкт-Петербурге

Известно, что бывший завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге с января 2024 года стал собственностью российского холдинга AGR Automotive Group.

Глава Минпромторга России енис Мантуров утверждает, что предприятие должно возобновить сборку автомобилей во втором квартале нынешнего года.

При этом Мантуров отметил, что в 2024 году автомобильные концерны России должны существенно нарастить производство машин, побив показатели минувшего года.