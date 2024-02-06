Компания Geely будет финансировать марку Polestar, ранее принадлежавшую Volvo

Компания Volvo Cars отказалась от финансирования собственного бренда электрокаров Polestar, приняв решение передать 48% акций Polestar китайской фирме Geely.

Изначально Volvo задумывало Polestar как ателье, специализирующееся на тюнинге автомобилей, однако в дальнейшем дочерняя компания превратилась в отдельный бренд электрокаров.

В 2022 году акции Polestar резко обвалились сразу на 87%, из-за чего совет директоров Volvo задумался об отказе от финансирования данного бренда.