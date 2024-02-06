Компания Geely будет финансировать марку Polestar, ранее принадлежавшую Volvo

13:42 2024-02-06
Компания Geely будет финансировать марку Polestar, ранее принадлежавшую Volvo

Руководство Volvo приняло решение не финансировать автобренд Polestar, после чего этим решили заняться предприимчимые китайцы.

Компания Volvo Cars отказалась от финансирования собственного бренда электрокаров Polestar, приняв решение передать 48% акций Polestar китайской фирме Geely.

Изначально Volvo задумывало Polestar как ателье, специализирующееся на тюнинге автомобилей, однако в дальнейшем дочерняя компания превратилась в отдельный бренд электрокаров.

В 2022 году акции Polestar резко обвалились сразу на 87%, из-за чего совет директоров Volvo задумался об отказе от финансирования данного бренда.

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