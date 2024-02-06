Как по сорной траве определить тип почвы на даче

От типа земли будет зависеть качество урожая и подходящее удобрение.

Состав почвы можно определить без лабораторных исследований и без специальных тестов: в этом помогут сорняки.

Причем обращаем внимание на не единичные растения, а на их массовое скопление.

О высоком плодородии грунта подскажет крапива. Там, где она растет, земля будет рыхлая, насыщенна органикой.

О низком плодородии помогут узнать такие сорняки: кошачья лапка, сытник, различные мхи.

Заметив на грядках хвощ, васильки, мхи, подорожник, мяту дикую, лютик, щавель конский или кислицу, можно понять, что почва здесь кислая.

Если на грядках появляются мать-мачеха, мокрица, донник, ослит полевой, одуванчик, ромашка непахучая, бодяк, то почва в этом месте слабокислая.

На нейтральной растут такие растения, как: чистотел, цикорий, пастушья сумка, крапива, лебеда.