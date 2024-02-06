Рекордный шторм в Лос-Анджелесе унес жизни 3 человек, повредил десятки домов и километры дорог

14:17 2024-02-06
Рекордный шторм в Лос-Анджелесе унес жизни 3 человек, повредил десятки домов и километры дорог

При этом предупреждения о штормах и наводнениях продолжают действовать, такой непогоды в Южной Калифорнии не видели более ста лет.

Шторм исторических масштабов обрушил рекордное количество осадков на некоторые районы Лос-Анджелеса. Со склонов сошли каменные и грязевые потоки - прямо на дорогие многомиллионные дома, сообщает Уahoo.com. Пострадали и районы победнее.

Стихия разгулялась во второй раз за последние дни, в результате без электричества в штате остались около 710 000 человек. 

По данным Национальной метеорологической службы, в Южной Калифорнии выпало от 5 до 10 дюймов осадков (от 12,7 до 25,4 сантиметров). Ожидается, что это не окончательные показатели. Эксперты утверждают, что такой силы непогоды здесь не видели более ста лет.

Официальные лица заявили о гибели 3 человек, спасатели смогли эвакуировать из опасной зоны 8 человек, собаку и 5 кошек только в округе Лос-Анджелес. 

Ожидается, что интенсивность дождей вскоре уменьшится, но угроза наводнения остается высокой.

Грунт чрезвычайно насыщен, перенасыщен. Он не способен удерживать дополнительную воду перед сползанием. Не потребуется много дождей, чтобы возникли дополнительные оползни, сели, камнепады и другие селевые потоки”, - признал метеоролог Национального бюро метеорологической службы в Лос-Анджелесе Ариэль Коэн.

Очевидцы признают, что они никогда не видели ничего подобного. Пожарная служба Лос-Анджелеса уточнила, что 1000 пожарных боролись с 49 селевыми потоками. В службу спасения поступило 130 сообщений о наводнениях, десятках возгораний строений и застрявших на трассах автомобилях.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жителей не садиться за руль авто, предупредив о поваленных деревьях и линиях электропередач на затопленных дорогах.

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