Мисс Япония-2024 с украинскими корнями все-таки лишилась короны красавицы

Модель украинского происхождения с японским гражданством Каролина Шиино отказалась от своего титула победительницы Гран-при "Мисс Япония-2024". Причиной такого решения стала публикация в журнале о ее романе с женатым влиятельным человеком, пишет Уahoo.com.

26-летняя девушка, как оказалось, состояла в отношениях с женатым врачом, но Шиино, по ее словам, не знала о его статусе. Однако организатор конкурса "Мисс Япония" заявил, что это неправда, и Каролина извинилась, что изначально отрицала этот факт.

Шиино после разоблачения решила отказаться от своего титула и попросила прощения, что доставила неприятности и предала своих сторонников. Ассоциация также принесла извинения и объявила, что высшая награда конкурса останется вакантной в течение года.

Каролина была первой женщиной европейского происхождения и первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей титул Мисс Япония Гран-при. Однако она также первая победительница, отказавшаяся от своего титула.

Шиино родилась в Украине и переехала в Японию в возрасте 5 лет после того, как ее мать повторно вышла замуж за японца. Ее предыдущая победа вызвала скептицизм в социальных сетях, многие подвергли сомнению выбор короновать кого-то, кто не имеет японского происхождения.