Мисс Япония-2024 с украинскими корнями все-таки лишилась короны красавицы

14:31 2024-02-06
Мисс Япония-2024 с украинскими корнями все-таки лишилась короны красавицы

Когда выяснилось, что 26-летняя девушка состояла в отношениях с женатым врачом, она предпочла отказаться от титула.

Модель украинского происхождения с японским гражданством Каролина Шиино отказалась от своего титула победительницы Гран-при "Мисс Япония-2024". Причиной такого решения стала публикация в журнале о ее романе с женатым влиятельным человеком, пишет Уahoo.com.

26-летняя девушка, как оказалось, состояла в отношениях с женатым врачом, но Шиино, по ее словам, не знала о его статусе. Однако организатор конкурса "Мисс Япония" заявил, что это неправда, и Каролина извинилась, что изначально отрицала этот факт.

Шиино после разоблачения решила отказаться от своего титула и попросила прощения, что доставила неприятности и предала своих сторонников. Ассоциация также принесла извинения и объявила, что высшая награда конкурса останется вакантной в течение года.

Каролина была первой женщиной европейского происхождения и первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей титул Мисс Япония Гран-при. Однако она также первая победительница, отказавшаяся от своего титула.

Шиино родилась в Украине и переехала в Японию в возрасте 5 лет после того, как ее мать повторно вышла замуж за японца. Ее предыдущая победа вызвала скептицизм в социальных сетях, многие подвергли сомнению выбор короновать кого-то, кто не имеет японского происхождения. 

Андрей Ткачёв
17:38

Андрей Ткачёв

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

Благодаря новому соцопросу стало известно, что подавляющее большинство москвичей не стесняются употреблять бранные слова в своей речи.
Светлана Игнатьева
17:32

Светлана Игнатьева

Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Археологи обнаружили останки древних вредных насекомых неподалеку от вала Адриана на территории нынешнего графства Нортумберленд.
Светлана Игнатьева
17:17

Светлана Игнатьева

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

49-летняя звезда российского кинематографа призналась, что она пребывает в состоянии шока.
Светлана Игнатьева
17:03

Светлана Игнатьева

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

Предложение о национализации бутик-отеля певицы внес российский сенатор Сергей Цеков.
admin
17:03

admin

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Наибольшую популярность щука обрела именно в наших краях. Но не многие знают, что рыба, которую сейчас так любят ловить и жарить, славянами часто использовалась совсем по-другому – в ритуалах.
admin
17:00

admin

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Все в один голос говорят, что она ядовитая. На самом деле, никакого яда в ней не содержится, однако без термической обработки ее употреблять в пищу все-таки не стоит.
admin
16:57

admin

Самая большая щука пойманная человеком

Самая большая щука пойманная человеком

Щука – очень крупная рыба, но отдельные особи могут достигать поистине исполинских размеров.
article_image 18:20

Чеснок в газете: интересный лайфхак по выращиванию озимой культуры для дачников

Чеснок можно вырастить не только традиционным способом, но и, используя старые газеты.

article_image 18:20

Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

Менее десяти лет назад именно люди, казалось, получили явное преимущество в борьбе, продолжавшейся более ста лет, с комарами. Но за последние несколько лет этот прогресс не только застопорился, но и пошёл вспять.

article_image 18:19

В Японии на экзамене по вождению предлагают алкоголь

Таким образом им хотят напомнить об опасности управления машиной в таком состоянии.