В Ижевске задержали 8-классницу, хотевшую устроить стрельбу в школе

14-летняя восьмиклассница Настя из Ижевска была задержана полицейскими по подозрению в подготовке к нападению на школу. Девочка вела подробный дневник с описаниями своих тайных желаний, где также писала о намерениях убить отца. Дневник попался глаза матери Насти, однако та подумала, что у девочки просто "сложный период" в жизни.

Кроме того, школьница смотрела видео и посещала сайты, посвящённые массовым убийствам в школе. Ижевские правоохранители получили запрос из Москвы: "сверху" поделились информацией о том, что кто-то в Ижевске слишком часто просматривает сайты, посвящённые скулшутингу.

Настю оперативно задержали, после чего девочка принялась отпираться, уверяя, что не смогла бы причинить боль людям. Тем не менее, на девочку завели уголовное дело.