«Кокаиновые бегемоты» Пабло Эскобара в Колумбии стремительно размножаются и нападают на людей

«Кокаиновый король» Пабло Эскобара завез бегемотов в Колумбию в 1980-х годах, они стали частью частного зоопарка покойного наркобарона, напоминает Уahoo.com.

Издание отмечает, что недавно несколько человек столкнулись с гиппопотамами - потомками так называемых “кокаиновых бегемотов”. Некоторые от такой встречи пострадали и госпитализированы.

Эксперты полагают: если не будут приняты надлежащие меры, популяция этих животных к 2035 году может вырасти со 170-ти до тысячи.

Среди тех, кто пострадал от бегемотов - учащиеся и родители школы в Дорадале. Одно из животных недавно даже появилось на школьном дворе, когда там были ученики.

Еще несколько бегемотов свободно гуляют рядом с озером недалеко от той же школы. Представитель местного управления по охране окружающей среды Дэвид Эчеверри сказал, что это может “спровоцировать большую трагедию”.

Ранее, в ноябре 2023 года, министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии объявил о плане по сокращению популяции инвазивных бегемотов в стране, который включает стерилизацию, переселение и даже “этичную” эвтаназию, согласно CNN и BBC.

План начался со стерилизации 40 бегемотов, еще 70 животных были перевезены в Индию и Мексику.