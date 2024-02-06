«Кокаиновые бегемоты» Пабло Эскобара в Колумбии стремительно размножаются и нападают на людей

14:49 2024-02-06
«Кокаиновые бегемоты» Пабло Эскобара в Колумбии стремительно размножаются и нападают на людей

Если не будут приняты меры к сокращению таких животных, их популяция к 2035 году может вырасти со 170-ти до тысячи.

«Кокаиновый король» Пабло Эскобара завез бегемотов в Колумбию в 1980-х годах, они стали частью частного зоопарка покойного наркобарона, напоминает Уahoo.com.

Издание отмечает, что недавно несколько человек столкнулись с гиппопотамами - потомками так называемых “кокаиновых бегемотов”. Некоторые от такой встречи пострадали и госпитализированы.

Эксперты полагают: если не будут приняты надлежащие меры, популяция этих животных к 2035 году может вырасти со 170-ти до тысячи.

Среди тех, кто пострадал от бегемотов - учащиеся и родители школы в Дорадале. Одно из животных недавно даже появилось на школьном дворе, когда там были ученики.

Еще несколько бегемотов свободно гуляют рядом с озером недалеко от той же школы. Представитель местного управления по охране окружающей среды Дэвид Эчеверри сказал, что это может “спровоцировать большую трагедию”.

Ранее, в ноябре 2023 года, министр окружающей среды и устойчивого развития Колумбии объявил о плане по сокращению популяции инвазивных бегемотов в стране, который включает стерилизацию, переселение и даже “этичную” эвтаназию, согласно CNN и BBC.

План начался со стерилизации 40 бегемотов, еще 70 животных были перевезены в Индию и Мексику.

Андрей Ткачёв
17:38

Андрей Ткачёв

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

Благодаря новому соцопросу стало известно, что подавляющее большинство москвичей не стесняются употреблять бранные слова в своей речи.
Светлана Игнатьева
17:32

Светлана Игнатьева

Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Археологи обнаружили останки древних вредных насекомых неподалеку от вала Адриана на территории нынешнего графства Нортумберленд.
Светлана Игнатьева
17:17

Светлана Игнатьева

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

49-летняя звезда российского кинематографа призналась, что она пребывает в состоянии шока.
Светлана Игнатьева
17:03

Светлана Игнатьева

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

Предложение о национализации бутик-отеля певицы внес российский сенатор Сергей Цеков.
admin
17:03

admin

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Наибольшую популярность щука обрела именно в наших краях. Но не многие знают, что рыба, которую сейчас так любят ловить и жарить, славянами часто использовалась совсем по-другому – в ритуалах.
admin
17:00

admin

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Все в один голос говорят, что она ядовитая. На самом деле, никакого яда в ней не содержится, однако без термической обработки ее употреблять в пищу все-таки не стоит.
admin
16:57

admin

Самая большая щука пойманная человеком

Самая большая щука пойманная человеком

Щука – очень крупная рыба, но отдельные особи могут достигать поистине исполинских размеров.
article_image 18:20

Чеснок в газете: интересный лайфхак по выращиванию озимой культуры для дачников

Чеснок можно вырастить не только традиционным способом, но и, используя старые газеты.

article_image 18:20

Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

Менее десяти лет назад именно люди, казалось, получили явное преимущество в борьбе, продолжавшейся более ста лет, с комарами. Но за последние несколько лет этот прогресс не только застопорился, но и пошёл вспять.

article_image 18:19

В Японии на экзамене по вождению предлагают алкоголь

Таким образом им хотят напомнить об опасности управления машиной в таком состоянии.