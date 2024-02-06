Какой сорт гороха самый сладкий, сочный и крупный: советы огородников

15:10 2024-02-06
Какой сорт гороха самый сладкий, сочный и крупный: советы огородников

Выбрать подходящий сорт вкусного гороха можно уже сегодня, в новом сезоне пригодится.

Вырастить горох несложно, это неприхотливая культура. Подойдет участок, где совсем мало места.

Растению необходимы открытые солнечные места, только так можем получить ранний урожай.

Посев проводим, когда почва прогреется до 6-7 градусов. Высаживать лучше на рыхлые плодородные земли.

Горох считается очень влаголюбивой культурой, нельзя сильно пересушивать почву.

Важно подобрать качественные семена. Предлагаем сорта, рекомендованные опытными дачниками.

Фаворит не только устойчив ко многим заболеваниям, но и к стрессовым условиям, полеганию, нетребователен к уходу.

По истечению двух месяцев можно лакомиться сладким горошком.

Стручки вырастают длинные, в каждом из которых находится не менее 10 крупных горошин.  

Созревает дружно, в высоту достигает до 60-70 см, не ветвится и не нуждается в опоре.

Хорош в свежем виде, заморозке и консервировании.

Сахарный-2, сорт, дающий отличный урожай. Растение более 70 см не вырастает, но подвязки обязательной требует.

Без подвязки или подпорки может полечь и тогда стручки испортятся или их повредят гусеницы.  

Плюсы: неприхотливость, устойчивость к грибковым заболеваниям и заражению плодожоркой.

Горошины сладкие, сочные, долго не грубеет, сохраняют свою мягкость и аромат.

Зелёная сластёна устойчив к полеганию, можно выращивать без опор.

Урожай сочных, сладких горошин поспевает через два месяца после всходов.

Сахарный деликатес - створки бобов сочные, сладкие, нежные, не имеют волокон. Хорошо растёт без опор и не полегает.

Мечта хомячка - этот сорт не требователен к влаге. Стручки около 10 см, содержат до 9 штук горошин.

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