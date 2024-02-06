Лучший способ избавиться от муравьёв на деревьях и в теплице

15:25 2024-02-06
Лучший способ избавиться от муравьёв на деревьях и в теплице

В лесу они считаются санитарами, но на огороде приносят больше вреда, чем пользы.

Этот вредитель питается соком растений и очень быстро размножается.

Он повреждает корни растений, молодые всходы, высасывает сок из листьев, поедает клубнику, бутоны цветов.

Главное в борьбе с муравьями - уничтожить матку, которая находится на глубине муравейников.

Пока она жива, не сможем полностью убрать муравьев, только уменьшим их число.

Разработано множество препаратов, которые помогут справиться с муравьями, но они могут навредить саженцам и отравить плоды.

Можно использовать инсектицидные средства Муравьед, Мурацид Гром-2, Великий воин.

Народные средства являются наиболее безопасными.

Можно применять ароматы, которые вызывают тревожное состояние у насекомых.

Для этого используют чеснок, дикую мяту, нашатырный спирт, уксус, масло подсолнечное.

Эффективным средством является смесь с борной кислотой:

Берем 10 г борной кислоты, куриных желтков - 4 штуки, одну чайную ложку любого варенья или мёда.

Всё тщательно смешиваем, раскладываем смесь на блюдца и ставим вокруг муравейника.

Делаем ловушку: обрезаем дно в пластиковой бутылке, смазываем внутри стенки мёдом или вареньем.

Ловушку укладываем возле муравейника. Муравьи будут залезать внутрь, их можно пролить кипятком.

Обмазываем стволы деревьев клеем от крыс и мышей, муравьи не смогут проползать вверх по стволу через клей.

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