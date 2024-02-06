Лучший способ избавиться от муравьёв на деревьях и в теплице

Этот вредитель питается соком растений и очень быстро размножается.
Он повреждает корни растений, молодые всходы, высасывает сок из листьев, поедает клубнику, бутоны цветов.
Главное в борьбе с муравьями - уничтожить матку, которая находится на глубине муравейников.
Пока она жива, не сможем полностью убрать муравьев, только уменьшим их число.
Разработано множество препаратов, которые помогут справиться с муравьями, но они могут навредить саженцам и отравить плоды.
Можно использовать инсектицидные средства Муравьед, Мурацид Гром-2, Великий воин.
Народные средства являются наиболее безопасными.
Можно применять ароматы, которые вызывают тревожное состояние у насекомых.
Для этого используют чеснок, дикую мяту, нашатырный спирт, уксус, масло подсолнечное.
Эффективным средством является смесь с борной кислотой:
Берем 10 г борной кислоты, куриных желтков - 4 штуки, одну чайную ложку любого варенья или мёда.
Всё тщательно смешиваем, раскладываем смесь на блюдца и ставим вокруг муравейника.
Делаем ловушку: обрезаем дно в пластиковой бутылке, смазываем внутри стенки мёдом или вареньем.
Ловушку укладываем возле муравейника. Муравьи будут залезать внутрь, их можно пролить кипятком.
Обмазываем стволы деревьев клеем от крыс и мышей, муравьи не смогут проползать вверх по стволу через клей.
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