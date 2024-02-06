Стало известно, можно ли есть хлеб, с которого срезана плесень

Многие не раз задавались вопросом: можно ли есть заплесневевший хлеб?

Если ломти с пятнышками вряд ли кто-то будет употреблять, то, срезав плесень, некоторые от оставшейся части не отказываются. Однако другие предпочитают выбросить батон целиком.

Кто же прав?

По словам хирурга и преподавателя мединститута Британии Карана Раджа, есть хлеб с плесенью (даже срезав ее) - не очень хорошая идея.

Таким образом люди подвергают риску свое здоровье, сообщает Уahoo.com.

Он уточнил, что в заплесневелом хлебе нету ”чистой части". То, что появляется сверху, - "просто жемчужины формы”.

Но внутри остаются так называемые "скрытые корни" грибка, потому на самом деле поражена даже та часть батона, которая внешне кажется чистой.

"Некоторые виды плесени могут выделять довольно опасные микотоксины, которые могут быть смертельными", - отметил доктор.

Он также добавил, что спасти даже очищенный от плесени хлеб невозможно ничем, в том числе и попыткой поджарить его.

Потому самым разумным, по мнению эксперта, будет отказаться от такого хлеба полностью.