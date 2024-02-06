Над Германией взорвался редкий астероид, его осколки упали под Берлином

15:44 2024-02-06
Над Германией взорвался редкий астероид, его осколки упали под Берлином

Небесное тело относилось к редкому типу астероидов обритов, которые получили свое название от французской деревни.

Ученые изучили обломки метеорита, который упал поблизости от Берлина 21 января 2024 года. И пришли к выводу: это небесное тело относилось к редкому типу астероидов, так называемых обритов, пишет Газета.ру.

"Найденные осколки представляют фрагменты небольшого астероида 2024 BX1. Их исследование с помощью электронно-лучевого микрозонда подтвердило типичный минералогический и химический состав ахондрита обритового типа", - говорится в сообщении.

Такой класс астероидов получил свое название от французской деревни Обрес, где в 1836 году упал аналогичный метеорит.

По словам экспертов, обриты сложно искать на местности, потому что внешне они почти не отличаются от обычных земных камней.

"Обриты больше напоминают серый гранит и в основном состоят из силикатов магния энстатита и форстерита. Они практически не содержат железа, а стекловидная корка, которая обычно помогает распознать метеориты, выглядит иначе, чем у большинства других подобных объектов", - объяснил ученый Кристофер Хаманн.

Ученые уточнили, что обриты редкие гости на Земле. От падающих на планету метеоритов менее 1 процента относятся к данному типу.

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