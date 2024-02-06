В Японии набирает популярность прокат людей, которые играют роли жен, гостей, мужей и друзей

Необычную услугу можно сегодня получить в Японии. Жители этой страны при нехватке простого человеческого общения могут его... купить. Например, гостей на свадьбу, мужчину, которого можно выдать за отца в неполной семье и так далее.

Но не все так цинично: иногда такие меры дают положительный результат. Например, к услуге замещения родных прибег 60-летний Казушиге Нишида, он взял напрокат жену и дочь. Его настоящая жена умерла, а с 22-летней дочерью мужчина поскандалил, и она ушла из дома.

Нишида оставил заявку на аренду жены и дочери, которые должны были с ним поужинать, услуга обошлось ему в 370 долларов.

Они встретились в кафе, потом продолжили общение в другие дни. В итоге со временем каждая из сторон раскрыла свои семейные секреты, и новые знакомые уговорили мужчину помириться с дочерью.

Глава компании Family Romance по оказанию таких услуг Юичи Иши уверен, что его сервис поможет старикам избавиться от одиночества, "заменить" умерших родителей сильно переживающим утрату взрослым детям, выручить в других ситуациях.

Сам Иши тоже сотни раз играл мужей, причем мог числиться в десяти семьях одновременно. В его компании сейчас работает около 20 актеров.

"Одна актриса семь лет выдавала себя за жену мужчины, настоящая супруга которого располнела и не посещала с ним мероприятия. Эта же актриса часто заменяет располневших женщин на школьных собраниях - чтобы другие дети не смеялись над настоящими матерями", - рассказал бизнесмен.