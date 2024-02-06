Полиция в Москве ищет мужчину с «лицом Чикатило», который пытался украсть Бьянку

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в связи с нападением на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую), сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, найти нужно мужчину с «лицом Чикатило», но пока подозреваемого по делу нет. Полиция уже опросила свидетелей нападения и маникюрщицу. Shot отмечает, что сама Бьянка по неизвестной причине следствию отказалась содействовать.

О похищении звезды в центре Москвы ранее сообщил Telegram-канал Shot. Артистка заявила, что человек с «лицом Чикатило» пытался насильно запихнуть ее в машину.

Агент звезды Максим рассказал «Газете.Ru», что нападение случилось неожиданно, потому невозможно понять, это был случайный прохожий или фанат. Бьянка сейчас опасается покидать свой дом.

Представитель певицы уточнил, что инцидент случился, когда звезда отправилась на наращивание ногтей. Когда уже подходила к салону, на нее напал мужчина.

"Слава Богу, что девочка, которая ее встретила, помогла отбиться, и они быстро забежали в салон. Была странная ситуация, что какой-то мужчина после выхода Бьянки из машины побежал за ней с куском какого-то дерева в руках", - рассказал представитель певицы.