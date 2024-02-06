Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

17:03 2024-02-06
Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Наибольшую популярность щука обрела именно в наших краях. Но не многие знают, что рыба, которую сейчас так любят ловить и жарить, славянами часто использовалась совсем по-другому – в ритуалах.

Самая важная и «магически сильная» часть щуки – это, конечно, ее зубы.

С их помощью на Руси защищали от злых духов и лечили болезни: пораженную часть тела клали в пасть большой особи, давая ей как бы «загрызть» хворь.

Щука в славянской мифологии играет роль Стража перехода между мирами.

Молва о волшебной рыбе дошла и до европейских стран.

Там ее тоже использовали для изготовления амулетов и оберегов, которые защищали от неурядиц и приносили удачу.

До сих пор считается, что щука приносит удачу: например, увидеть ее во сне – это верный знак того, что скоро человека ждет большое счастье.

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