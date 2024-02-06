Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Самая важная и «магически сильная» часть щуки – это, конечно, ее зубы.
С их помощью на Руси защищали от злых духов и лечили болезни: пораженную часть тела клали в пасть большой особи, давая ей как бы «загрызть» хворь.
Щука в славянской мифологии играет роль Стража перехода между мирами.
Молва о волшебной рыбе дошла и до европейских стран.
Там ее тоже использовали для изготовления амулетов и оберегов, которые защищали от неурядиц и приносили удачу.
До сих пор считается, что щука приносит удачу: например, увидеть ее во сне – это верный знак того, что скоро человека ждет большое счастье.
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