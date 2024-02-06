Откуда пришли клопы, покорившие Британию

17:32 2024-02-06
Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Археологи обнаружили останки древних вредных насекомых неподалеку от вала Адриана на территории нынешнего графства Нортумберленд.

Работающие на раскопках в форте Виндоланда археологи нашли подтверждение того, что римляне при завоевании Британских островов принесли с собой не только такие достижения, как общественные бани, уборные и водопровод, но и клопов.

Это открытие сделала 24-летняя студентка Университетского колледжа Дублина Кэти Уайз Джексон. Она анализировала извлеченные на месте раскопок образцы почвы и обнаружила фрагменты хитиновых скелетов двух постельных клопов. 

По словам научного руководителя Кэти Стивена Дэвиса, это - самые древние останки клопов, найденные в Великобритании. Кроме клопов Джексон также нашла в образцах почвы из Виндоланды большое количество останков жуков, питающихся зерном и фекалиями.

"Судя по находкам, римский лагерь нельзя было считать чистым местом. Хотя у римлян репутация чистюль, присутствие этих насекомых говорит об обратном", - объяснила Кэти.

Предположительно, римляне могли привезти клопов в Англию в соломенных матрасах. 

Андрей Ткачёв
17:38

Андрей Ткачёв

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

70% жителей Москвы ежедневно ругаются матом

Благодаря новому соцопросу стало известно, что подавляющее большинство москвичей не стесняются употреблять бранные слова в своей речи.
Светлана Игнатьева
17:17

Светлана Игнатьева

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

49-летняя звезда российского кинематографа призналась, что она пребывает в состоянии шока.
Светлана Игнатьева
17:03

Светлана Игнатьева

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

Предложение о национализации бутик-отеля певицы внес российский сенатор Сергей Цеков.
admin
17:03

admin

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Эта рыба обладает магическими способностями: Щука для ненцев - это сакральная рыба

Наибольшую популярность щука обрела именно в наших краях. Но не многие знают, что рыба, которую сейчас так любят ловить и жарить, славянами часто использовалась совсем по-другому – в ритуалах.
admin
17:00

admin

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Опытные рыбаки строго-настрого запрещают есть щучью икру

Все в один голос говорят, что она ядовитая. На самом деле, никакого яда в ней не содержится, однако без термической обработки ее употреблять в пищу все-таки не стоит.
admin
16:57

admin

Самая большая щука пойманная человеком

Самая большая щука пойманная человеком

Щука – очень крупная рыба, но отдельные особи могут достигать поистине исполинских размеров.
article_image 18:20

Чеснок в газете: интересный лайфхак по выращиванию озимой культуры для дачников

Чеснок можно вырастить не только традиционным способом, но и, используя старые газеты.

article_image 18:20

Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

Менее десяти лет назад именно люди, казалось, получили явное преимущество в борьбе, продолжавшейся более ста лет, с комарами. Но за последние несколько лет этот прогресс не только застопорился, но и пошёл вспять.

article_image 18:19

В Японии на экзамене по вождению предлагают алкоголь

Таким образом им хотят напомнить об опасности управления машиной в таком состоянии.