Откуда пришли клопы, покорившие Британию

Работающие на раскопках в форте Виндоланда археологи нашли подтверждение того, что римляне при завоевании Британских островов принесли с собой не только такие достижения, как общественные бани, уборные и водопровод, но и клопов.

Это открытие сделала 24-летняя студентка Университетского колледжа Дублина Кэти Уайз Джексон. Она анализировала извлеченные на месте раскопок образцы почвы и обнаружила фрагменты хитиновых скелетов двух постельных клопов.

По словам научного руководителя Кэти Стивена Дэвиса, это - самые древние останки клопов, найденные в Великобритании. Кроме клопов Джексон также нашла в образцах почвы из Виндоланды большое количество останков жуков, питающихся зерном и фекалиями.

"Судя по находкам, римский лагерь нельзя было считать чистым местом. Хотя у римлян репутация чистюль, присутствие этих насекомых говорит об обратном", - объяснила Кэти.

Предположительно, римляне могли привезти клопов в Англию в соломенных матрасах.