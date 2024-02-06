Тревога и стресс: как различать эти состояния

Типичные симптомы нездоровой тревоги:

продолжительность и сила ощущения — тревога начинает отнимать внимание и занимать все более значительную часть жизни — обостряется страх за жизнь и здоровье, беспокойство по мелочам, легко возникающие волнения, тревожные ожидания;

моторное напряжение (суетливость, головные боли напряжения, дрожь в конечностях, неспособность расслабиться, нервные тики);

вегетативная гиперактивность (тахикардия, потливость, сухость слизистых, затруднения дыхания, тошнота, ознобы и др.);

повышение уровня бодрствования и сверхконтроль (затруднения при засыпании или прерывистый сон, ночные кошмары, сложно сосредоточиться, многое раздражает). Типичные симптомы депрессии:

1. Тоска, тревога или безразличие на протяжении как минимум двух недель.

2. Утрата интересов и невозможности получить удовольствие от того, что прежде его доставляло (ничего не хочется).

Кроме того, могут быть и другие симптомы:

- ощущение собственной никчемности, безнадежности, вины, стыда, избегание людей;

- существенное изменение аппетита (ничего не ем или, наоборот, по ночам дежурю у холодильника);

- расстройство сна (бессонница или, наоборот, сонливость);

- постоянное чувство усталости, отсутствие энергии, уже с утра ощущение «разбитости»;

- возбуждение, невозможность усидеть на месте, раздражительность;

- невозможность сосредоточиться на чем-либо и что-либо решить, раздражает свет, звук;

- частые мысли о смерти, бессмысленности жизни и деятельности, самоубийстве.

- желание уйти от реальности — в виртуальный, воображаемый мир, в сериалы, книги, игры, алкоголь.

Часто человек описывает депрессивное состояние просто как «тяжело жить».