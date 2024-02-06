Джейкоб Миллер, который остался жив после выстрела в голову

Американский солдат Джейкоб Миллер (Jacob C. Miller) получил пулю в лоб, выжил несмотря на, казалось бы, стопроцентный шанс умереть и до конца жизни рассказывал байку о том, откуда у него такая жутка дыра в голове.

Во время Гражданской войны в США Джейкоб Миллер (4 августа 1840 — 13 января 1917) был рядовым роты K 9-го пехотного полка Индианы.

Он был ранен в голову возле Брок-Филд в битве при Чикамоге утром 19 сентября 1863 года.

Пуля попала в череп 31-летнего Миллера и застряла в нем, в каком-то миллиметре от мозга.

За участие в этом сражении и ранение он получил медаль Великой армии Республики, братской организации, созданной после войны для ветеранов Союза.

История потрясающая, и лучше узнать ее из первых рук. Рассказ Джейкоба Миллера о той битве был опубликован в газете The Joliet Daily News в 1911 году:

«Когда я пришел в себя, то через какое-то время обнаружил, что нахожусь в тылу конфедератов. Чтобы не попасть в плен, я решил попытаться обойти линию фронта и вернуться на свою сторону. Я поднялся на корточки, используя свой пистолет как посох.

Сначала отполз на некоторое расстояние от места битвы, а затем принялся двигаться параллельно фронту. Полагаю, я был настолько залит кровью, что те, с кем я сталкивался, даже не замечали, что я — янки (по крайней мере, наш майор, мой бывший капитан, даже не узнал меня, когда я встретил его после перехода на нашу сторону).

Я страдал от раны долгих девять месяцев, после чего получил отпуск домой в Логанспорт и долгожданную помощь доктора. Хирурги Фитч и Колман прооперировали мою рану. Вынули мушкетное ядро.

Через несколько дней после операции я вернулся в больницу в Мэдисоне и пробыл там до истечения срока службы, то есть до 17 сентября 1864 года. Через семнадцать лет после того, как я был ранен, из моей раны выпал кусок картечи, а еще через тридцать один год два кусочка свинца.

Некоторые спрашивают, как я могу так подробно описывать свое ранение и то, как я спасся с поля боя после стольких лет. Мой ответ таков: у меня есть ежедневное напоминание об этом — моя рана и вечная головная боль.

Она не унимается никогда, по крайней мере, пока я бодрствую. Сцены той битвы запечатлелись в моем мозгу, словно гравюра на стали. Я написал это не для того, чтобы пожаловаться или свалить на кого-то вину в моих несчастьях и страданиях всех этих лет. Правительство неплохо ко мне относится и выдает пенсию в размере 40 долларов в месяц».

Битва при Чикамоге Как видите, рана парадоксальным образом спасла жизнь Джейкоба Миллера: залитый кровью, он сошел за своего в вереницах конфедератов, бредущих вдоль линии фронта.

Несмотря на травму, которая мучала его всю жизнь и сделала его слепым на один глаз, он прожил до 77 лет и тихо умер в своем доме в Индиане.