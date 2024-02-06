Рыбаки рассказали, какая приманка соберет плотву даже в глухую зиму

Речь пойдет о подкормке из кукурузы.
Результаты эксперимента, проведенного опытным рыболовом:
Запах кукурузы разжег аппетит рыбы, но зерна оказались слишком крупными, чтобы плотвицы могли заглотить их целиком.
Хотя летом даже такая небольшая рыбка справилась бы с подобным кормовым объектом, но зимой сил на это у нее не хватало.
Плотвица брала зерно кукурузы в рот и пыталась откусить кусочек. Но из-за отсутствия зубов у нее ничего не получалось.
Но было видно, что рыба пребывает в прекрасном настроении и готова активно питаться.
Как это проверить? Конечно же, опустить мормышку с мотылем. Мое предположение подтвердилось - начался активный клев.
Плотва, не раздумывая, бросалась на приманку и тут же оказывалась на льду.
При глубине порядка двух метров вываживание занимало доли секунды.
За время наблюдения в поле зрения оказывались представители еще трех видов рыбы.
Промелькнул подлещик, который, возможно, подумал, что многочисленная плотва не позволит ему полакомиться кукурузой.
По дну медленно прополз ерш, который выбирал каких-то личинок между зерен совершенно не интересовавшей его кукурузы.
Правда, когда он заметил мормышку с мотылем, то тут же бросился на нее и тоже оказался в чуждой ему воздушной среде.
Такая же участь постигла и небольшого окушка. А плотва все не разбредалась, продолжая держаться на прикормочном пятне.
Выводы
Как показал проведенный эксперимент, консервированная кукуруза может успешно использоваться в качестве прикормки не только летом, но и зимой.
Для ловли более крупной рыбы – не такой, как в моем случае, ее можно применять и как насадку.