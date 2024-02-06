Рыбаки рассказали, какая приманка соберет плотву даже в глухую зиму

20:49 2024-02-06
Рыбаки рассказали, какая приманка соберет плотву даже в глухую зиму

Узнайте, как белая рыба реагирует на одну из популярных приманок зимой, с учетом того, что в холодное время обмен веществ у рыб сильно замедляется.

Речь пойдет о подкормке из кукурузы.

Результаты эксперимента, проведенного опытным рыболовом:

Запах кукурузы разжег аппетит рыбы, но зерна оказались слишком крупными, чтобы плотвицы могли заглотить их целиком.

Хотя летом даже такая небольшая рыбка справилась бы с подобным кормовым объектом, но зимой сил на это у нее не хватало.

Плотвица брала зерно кукурузы в рот и пыталась откусить кусочек. Но из-за отсутствия зубов у нее ничего не получалось.

Но было видно, что рыба пребывает в прекрасном настроении и готова активно питаться.

Как это проверить? Конечно же, опустить мормышку с мотылем. Мое предположение подтвердилось - начался активный клев.

Плотва, не раздумывая, бросалась на приманку и тут же оказывалась на льду.

При глубине порядка двух метров вываживание занимало доли секунды.

За время наблюдения в поле зрения оказывались представители еще трех видов рыбы.

Промелькнул подлещик, который, возможно, подумал, что многочисленная плотва не позволит ему полакомиться кукурузой.

По дну медленно прополз ерш, который выбирал каких-то личинок между зерен совершенно не интересовавшей его кукурузы.

Правда, когда он заметил мормышку с мотылем, то тут же бросился на нее и тоже оказался в чуждой ему воздушной среде.

Такая же участь постигла и небольшого окушка. А плотва все не разбредалась, продолжая держаться на прикормочном пятне.

Выводы

Как показал проведенный эксперимент, консервированная кукуруза может успешно использоваться в качестве прикормки не только летом, но и зимой.

Для ловли более крупной рыбы – не такой, как в моем случае, ее можно применять и как насадку.

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