Эксперты рассказали о полезных витаминах для оздоровления волос

Чтобы понять, что нужно вашему организму, желательно проконсультироваться у трихолога, который назначит нужные анализы и разработает с их учетом программу лечения.

Дело в том, что даже при конкретной проблеме, например, выпадении волос витамины могут мешать действию друг друга, если принимать их в неправильном сочетании.

B12 нельзя совмещать с большинством других витаминов для волос, так как он может снижать их эффективность; В1 плохо усваивается вместе с В2, В3 и В6; витамин С нежелательно принимать совместно с элементами группы В и пр.

Вот почему витаминные комплексы лучше не составлять самостоятельно, а принимать уже в готовом виде. Такие специально подобранные сочетания витаминов для укрепления волос дают хороший эффект и при этом не вредят организму.

При мытье волос добавляем в шампунь витамины A, B, PP, C, B12, P6 в ампулах (продаются в аптеке). Волосы становятся очень блестящими, с сумасшедшим объемом.

Процедура:

Витамины в ампулах, в целый флакон шампуня добавлять не надо, потому что толку никакого не будет, витамин С, например, только 20 минут на воздухе живет. А делать так: в чашку налить шампунь (на два намыливания) добавить витамины (все сразу) можно кстати и по отдельности, перемешиваем и моем голову.

Когда намыливаем второй раз, оставляем шампунь на волосах минут на 5, потом смываем. После первого раза заметите, что объем стал просто сумасшедший, что волосы намного меньше стали выпадать.