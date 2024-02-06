Этими российскими рыбами можно серьезно отравиться

21:23 2024-02-06
Этими российскими рыбами можно серьезно отравиться

Каждому увлеченному рыболову следует знать, какую свежепойманную рыбу можно употреблять в пищу без риска отравиться.

Усач обыкновенный:

Обитает на юге России. Это довольно крупная рыба, которую ловят донными снастями.

В процессе эволюции у усача выработался механизм защиты потомства. Икра этой рыба ядовита. Ее избегают поедать другие обитатели подводного царства.

Если в качестве улова вам досталась самка усача, то икру следует без колебаний выбросить, а брюшную полость тщательно очистить от черной пленки. После этого тушку усача необходимо хорошо промыть и лишь затем готовить.

Маринка:

Эта рыба с романтичным названием живет в быстрых реках юга России.

Ввиду своей малочисленности рыболовам попадается довольно редко. Икра маринки в период нереста ядовита, так же, как и черная пленка, выстилающая брюшную полость.

Перед приготовлением с рыбой нужно произвести те же действия, как и в случае с усачом. Интересно, что для других рыб икра маринки не представляет опасности.

Отравиться ей могут только млекопитающие и птицы, которые любят полакомиться чужой икрой, которую хорошо видно в прозрачной воде мелких горных рек.

Монгольский осман:

Данный вид встречается в высокогорных озерах и быстрых реках Республики Алтай.

В отличие от усача и маринки, в период нереста у османа становятся ядовитыми не только икра и черная пленка. Мясо также не пригодно в пищу.

Термическая обработка не разрушает токсин. Отравиться османом могут не только люди, но и животные. Местные жители закапывают попавшихся османов в землю, чтобы их случайно не съел домашний скот.

У перечисленных рыб яд вырабатывается в организме. Зная их особенности, можно легко избежать отравления.

А вот при поимке рыбы из загрязненного тяжелыми металлами или пестицидами водоема есть риск отравиться, даже не подозревая об опасности рыбьего мяса для здоровья.

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