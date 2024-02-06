Необычная ягода Годжи: вкусная, полезная и неприхотливая

22:13 2024-02-06
Необычная ягода Годжи: вкусная, полезная и неприхотливая

Годжи, это колющийся кустарник любящий тень, который высотой может достигать до четырёх метров.

Растение выносливое, способно выдерживать большие перепады температуры. Довольно неприхотливо к качеству почвы.

Особых условий и специальной агротехники не требуют. Ухаживать несложно, в подкормках нуждается в основном в молодом возрасте.

Процесс ухода за годжи состоит в обрезке, так как кусты быстро разрастаются, их следует регулярно обрезать, чтобы сформировать форму куста. Также требуется укрытие на зиму.

Весной на ветках появляются белые или фиолетовые цветы, которые к осени перерождаются в ягоды. Цветки по виду похожи на колокольчики.

При окрашивании ягод в ярко-красный цвет начинается пора сбора урожая. Ягоды представляют собой вытянутые округлые плоды размером и видом напоминающие виноград.

Небольшие ягоды являются настоящим кладезем полезных элементов. Растение обладает лекарственными свойствами и широко применяется в народной китайской медицине.

Ягоды способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, снижают уровень вредного холестерина, снижает уровень сахара в крови, улучшает работу нервной системы, повышает иммунитет, помогает похудеть.

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