Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

22:30 2024-02-06
Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

В 2011 году ученые зафиксировали ранее неизвестную стратегию питания китов.

Киты были замечены на поверхности воды с открытыми под прямым углом челюстями. Гигантские млекопитающие просто ждут, когда косяки рыб заплывут им в пасть.

Неизвестно, почему эта особенность поведения была открыта только недавно: либо это последствие изменений окружающей среды, либо просто наблюдения стали лучше.

Доктор Джон Маккарти, морской археолог из Университета Флиндерса (Австралия), впервые заметил интригующие параллели между морской биологией и исторической литературой, когда читал о скандинавских морских чудовищах.

«Меня поразило, что скандинавское описание чудовища хафгуфы очень похоже на поведение, показанное в видеороликах о питании китов, но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение. Когда начал подробно изучать его и обсуждать с коллегами, специализирующимися на средневековой литературе, мы поняли, что самые старые версии этих мифов вообще не описывают морских чудовищ, а явно говорят о китах», — говорит доктор Маккарти.

Скандинавские манускрипты, описывающие это существо, датируются XIII веком. Хафгуфа оставалась частью исландских мифов до XVIII века, часто фигурируя в описаниях наряду с более известными кракеном и русалками.

Cкандинавские рукописи могли быть основаны на средневековых бестиариях, которые описывают реальных и фантастических животных. Они часто включают описание существа, очень похожего на хафгуфу, обычно называемого «аспидохелоном»

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