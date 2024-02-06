Какие страны самые опасные для туристов

Не всякое путешествие приносит лишь приятные переживания.

Чтобы не создавать для себя рисков, необходимо четко понимать, куда предстоит отправиться и какие особенности страны ждут каждого из ее гостей.

На первом месте-Демократическая республика Конго-государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции.

Сложно представить себе, что может привлечь путешественников в Демократическую республику Конго.

Страна демонстрирует бедность и нестабильность политической ситуации. Здесь ведутся бесконечные военные действия между общинами, племенами и группами.

Даже на современном этапе в Конго были зафиксированы случаи каннибализма, а изнасилования и сексуальное рабство – явление заурядное.

Находиться в этой стране крайне рискованно. Здесь можно стать свидетелем и даже участником вооруженного конфликта.

Можно быть плененным или пострадать от местных грабителей. Грабителем здесь может предстать каждый: профессиональный преступник, местный житель или даже уличный мальчишка.

Неопытные гости страны – легкая добыча, обвешанная дорогими гаджетами и украшениями.