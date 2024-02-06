Какие страны самые опасные для туристов

23:09 2024-02-06
Какие страны самые опасные для туристов

Выбирать туристические направления следует с умом, так как не все поездки безопасны.

Не всякое путешествие приносит лишь приятные переживания.

Чтобы не создавать для себя рисков, необходимо четко понимать, куда предстоит отправиться и какие особенности страны ждут каждого из ее гостей.

На первом месте-Демократическая республика Конго-государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции.

Сложно представить себе, что может привлечь путешественников в Демократическую республику Конго.

Страна демонстрирует бедность и нестабильность политической ситуации. Здесь ведутся бесконечные военные действия между общинами, племенами и группами.

Даже на современном этапе в Конго были зафиксированы случаи каннибализма, а изнасилования и сексуальное рабство – явление заурядное.

Находиться в этой стране крайне рискованно. Здесь можно стать свидетелем и даже участником вооруженного конфликта.

Можно быть плененным или пострадать от местных грабителей. Грабителем здесь может предстать каждый: профессиональный преступник, местный житель или даже уличный мальчишка.

Неопытные гости страны – легкая добыча, обвешанная дорогими гаджетами и украшениями.

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На втором месте-Центральноафриканская Республика

Республика в свое время обрела независимость.

С тех пор в бывшей колонии Франции царят военные хунты и авторитарные режимы со всеми вытекающими последствиями.

Еще в 2004 году была развязана война, в ходе которой правящую верхушку свергли в 2013 году. С тех пор мусульмане и христиане ведут беспрестанные сражения, в ходе которых гибнут мирные горожане.

Геноцид по религиозному принципу – это основная проблема ЦАР. Напряжение несколько ослабло после того, как обе конфликтующие стороны одобрили на место президента женщину. Но говорить о полном примирение еще очень рано.

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На третьем месте-Йемен-государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 25 миллионов человек.

В арабском мире одним из беднейших государств является Йемен. Большая часть страны – это пустыня. Она не предполагает земледелия или других видов деятельности.

Доход в бюджет идет от реализации нефти и газа. Опасность для туристов в этой стране представляют жесточайшие законы.

Даже за незначительные по нашим меркам преступления наказываются смертной казнью.

Кроме того, местные жители располагают большим количеством оружия и свободно его используют. Также Йемен – это пристанище для террористов и исламистов.

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