Какие страны самые опасные для туристов

Не всякое путешествие приносит лишь приятные переживания.
Чтобы не создавать для себя рисков, необходимо четко понимать, куда предстоит отправиться и какие особенности страны ждут каждого из ее гостей.
На первом месте-Демократическая республика Конго-государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции.
Сложно представить себе, что может привлечь путешественников в Демократическую республику Конго.
Страна демонстрирует бедность и нестабильность политической ситуации. Здесь ведутся бесконечные военные действия между общинами, племенами и группами.
Даже на современном этапе в Конго были зафиксированы случаи каннибализма, а изнасилования и сексуальное рабство – явление заурядное.
Находиться в этой стране крайне рискованно. Здесь можно стать свидетелем и даже участником вооруженного конфликта.
Можно быть плененным или пострадать от местных грабителей. Грабителем здесь может предстать каждый: профессиональный преступник, местный житель или даже уличный мальчишка.
Неопытные гости страны – легкая добыча, обвешанная дорогими гаджетами и украшениями.
На втором месте-Центральноафриканская Республика
Республика в свое время обрела независимость.
С тех пор в бывшей колонии Франции царят военные хунты и авторитарные режимы со всеми вытекающими последствиями.
Еще в 2004 году была развязана война, в ходе которой правящую верхушку свергли в 2013 году. С тех пор мусульмане и христиане ведут беспрестанные сражения, в ходе которых гибнут мирные горожане.
Геноцид по религиозному принципу – это основная проблема ЦАР. Напряжение несколько ослабло после того, как обе конфликтующие стороны одобрили на место президента женщину. Но говорить о полном примирение еще очень рано.
На третьем месте-Йемен-государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 25 миллионов человек.
В арабском мире одним из беднейших государств является Йемен. Большая часть страны – это пустыня. Она не предполагает земледелия или других видов деятельности.
Доход в бюджет идет от реализации нефти и газа. Опасность для туристов в этой стране представляют жесточайшие законы.
Даже за незначительные по нашим меркам преступления наказываются смертной казнью.
Кроме того, местные жители располагают большим количеством оружия и свободно его используют. Также Йемен – это пристанище для террористов и исламистов.
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