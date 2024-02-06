В Танзании обнаружили следы древних людей, вид которых до этого не был известен

Не успел он высохнуть, как по нему прошли три древних предка людей. Со временем пепел высох и окаменел, благодаря чему следы древних людей, живших за долго до появления первого человека рода Homo, отлично сохранились до наших дней.

Когда в 1970-х годах их обнаружили ученые, находка потрясла мир палеонтологии, так как эти отпечатки стали одним из первых свидетельств того, что древние предки человека в этот период уже ходили на двух ногах.

Однако позже научный интерес к ним угас, так как спустя год были обнаружены отлично сохранившиеся следы гоминида Australopithacus afarensis, к роду которых относится знаменитая Люси.

В 80-х годах ученые вообще пришли к выводу, что слепки были оставлены древним медведем. Но, как выясняется, все это время ученые ошибались.

Недавнее исследование показало, что следу не мог оставить медведь. Скорее всего они действительно принадлежат древним предками людей, которые жили в одно время с гоминидами Australopithacus afarensis.

Кому принадлежат древние следы в вулканическом пепле

Элли МакНатт , палеоантрополог из Университета Огайо, ведущий автор нового исследования, которое было опубликовано в журнале Nature вместе со своими коллегами не собиралась открывать новый вид предков человека, и даже не планировала изучать гоминид. Исследователей интересовало как передвигаются дикие черные медведи.

Изучая находку, сделанную в 70-х годах, они пришли к выводу, что медведь не мог оставить эти следы. Медведи очень редко ходят на задних лапах. Вероятность того, что это животное сделало четыре последовательных вертикальных шага, составляет всего 0,003 процента.