В Танзании обнаружили следы древних людей, вид которых до этого не был известен

23:14 2024-02-06
В Танзании обнаружили следы древних людей, вид которых до этого не был известен

Примерно 3,66 миллиона лет назад на севере Танзании после извержения вулкана шел дождь, смачивая свежий вулканический пепел.

Не успел он высохнуть, как по нему прошли три древних предка людей. Со временем пепел высох и окаменел, благодаря чему следы древних людей, живших за долго до появления первого человека рода Homo, отлично сохранились до наших дней.

Когда в 1970-х годах их обнаружили ученые, находка потрясла мир палеонтологии, так как эти отпечатки стали одним из первых свидетельств того, что древние предки человека в этот период уже ходили на двух ногах.

Однако позже научный интерес к ним угас, так как спустя год были обнаружены отлично сохранившиеся следы гоминида Australopithacus afarensis, к роду которых относится знаменитая Люси.

В 80-х годах ученые вообще пришли к выводу, что слепки были оставлены древним медведем. Но, как выясняется, все это время ученые ошибались.

Недавнее исследование показало, что следу не мог оставить медведь. Скорее всего они действительно принадлежат древним предками людей, которые жили в одно время с гоминидами Australopithacus afarensis.

Кому принадлежат древние следы в вулканическом пепле

Элли МакНатт , палеоантрополог из Университета Огайо, ведущий автор нового исследования, которое было опубликовано в журнале Nature вместе со своими коллегами не собиралась открывать новый вид предков человека, и даже не планировала изучать гоминид. Исследователей интересовало как передвигаются дикие черные медведи.

Изучая находку, сделанную в 70-х годах, они пришли к выводу, что медведь не мог оставить эти следы. Медведи очень редко ходят на задних лапах. Вероятность того, что это животное сделало четыре последовательных вертикальных шага, составляет всего 0,003 процента.

Изображение статьи

Чтобы узнать больше о том, кто оставил эти следы, команда отправилась на участок Лаэтоли, где они были обнаружены 45 лет назад.

В результате им удалось обнаружить новые отпечатки стоп, принадлежащие тому же самому загадочному виду.

Как отмечают исследователи, в некотором смысле они пошли по стопам Мэри Лики, которая возглавляла команду, обнаружившую первые пять следов загадочного гоминида.

Более того, один из авторов исследования, Чарльз Мусиба, сотрудник Университета Колорадо, был учеником Мэри Лики.

В отличие от первой экспедиции, команда была вооружена технологиями 21 века. Авторы использовали лазерное сканирование и трехмерную фотограмметрию для документирования каждого следа.

Анализ показал, что отпечатки не были оставлены медведями или шимпанзе. Больше всего они были похожи на следы гоминидов.

Однако размеры стопы сильно отличались от размеров следов A. afarensis, что намекало на существование другого вида гоминидов, проживавших в этом регионе.

Древние неизвестные предки человека ходили необычной шаткой походкой

Как рассказывает сама антрополог Мэри Лики, обнаруженные ее командой отпечатки были оставлены двуногим существом со странной походкой.

Оно скрещивало одну ногу перед другой. В результате походка была довольно шаткой. Более подробная информация об этом содержится в журнале Nature

Была ли эта походка стандартной для древнего предка человека или он сделал лишь несколько таких шагов случайно, остается загадкой. Чтобы раскрыть ее, необходимо найти следов.

Как утверждают исследователи, к неуверенным шагам и шаткой походке могла привести неровная или скользкая местность. Но также вполне возможно, что это может быть особенностью ходьбы этого гоминида или даже целого вида гоминидов.

Алиса Семенова
00:29

Алиса Семенова

Дачники рассказали, какие лианы самые неприхотливые

Дачники рассказали, какие лианы самые неприхотливые

Эти растения невероятно пластичны и способны покорять любые пространства, они станут изысканным украшением загородного участка.
Алиса Семенова
00:21

Алиса Семенова

Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

Железобетонные мосты для автомобилей и поездов в наши дни вырастают подобно грибам после дождя.
Алиса Семенова
23:51

Алиса Семенова

Как мать-одиночка с двумя детьми вышла замуж за ковер

Как мать-одиночка с двумя детьми вышла замуж за ковер

Одна из подруг однажды сказала Бекки, чтобы та вышла замуж за свой драгоценный ковер, Бекки понравилась эта идея.
Алиса Семенова
23:09

Алиса Семенова

Какие страны самые опасные для туристов

Какие страны самые опасные для туристов

Выбирать туристические направления следует с умом, так как не все поездки безопасны.
Алиса Семенова
22:36

Алиса Семенова

Текстовую нейросеть научили «думать» еще лучше, чтобы избежать расизма и сексизма

Текстовую нейросеть научили «думать» еще лучше, чтобы избежать расизма и сексизма

Ученые создали языковую нейросеть, обладающую логикой в гораздо большей степени, чем существующие.
Алиса Семенова
22:30

Алиса Семенова

Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

В 2011 году ученые зафиксировали ранее неизвестную стратегию питания китов.
article_image 00:04

Британские ученые создают синтетический алкоголь, который не вызывает похмелья

После его употребления такого напитка будут высвобождаться только гормоны радости: дофамин и серотонин, а самочувствие будет отличным.

article_image 23:58

Покорившая в 14 лет весь мир Ванесса Паради призналась, о чем жалеет до сих пор

Пятидесятилетняя звезда продолжает сниматься в кино и выходить на подиум в качестве модели.

article_image 23:57

Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

Вопрос с подкормкой садовых деревьев решается в зависимости от условий их произрастания.