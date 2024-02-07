Как мать-одиночка с двумя детьми вышла замуж за ковер

23:51 2024-02-06
Как мать-одиночка с двумя детьми вышла замуж за ковер

Одна из подруг однажды сказала Бекки, чтобы та вышла замуж за свой драгоценный ковер, Бекки понравилась эта идея.

Однажды женщина купила новый ковер, даже не предполагая, что тот станет ее близким другом. Бекки очень нравилась расцветка ковра, она много времени посвящала уходу за ним.

Не секрет, что, когда в доме маленькие дети, за порядком и чистотой приходится следить вдвойне. Бекки ежедневно чистила и пылесосила свой ковер два раза днем и еще один раз перед сном, чтобы, как говорит девушка, "крошки не беспокоили его ночью".

Это звучит достаточно странно, но девушка утверждает, что ковер стал ее настоящим другом, и она даже дала ему имя - Мэт.

Вечерами Бекки часто ложится рядом с ковром и рассказывает ему о том, как прошел ее день и что она чувствует.

И одна из подруг однажды в шутку сказала: "Ну раз ты так любишь свой ковер, так и замуж за него выйди!" Друзья в тот момент посмеялись и забыли об этой истории, а Бекки - нет.

Она решила, что это замечательная идея. И недавно в одном из магазинов ковров прошла церемония ее бракосочетания с ковром по имени Мэт.

Бекки была одета в красивое белоснежное свадебное платье и в своей клятве пообещала ковру, что будет заботиться о нем и любить до тех пор, пока смерть не разлучит их. "Я буду иногда на тебя наступать, но никогда не стану топтать тебя" - пообещала Бекки ковру.

На эту историю и странную свадьбу обратила внимание фирма "Доктор Бекманн", которая производит чистящие средства.

С Бекки связался представитель корпорации и в честь ее бракосочетания с ковром подарили ей огромный запас средств для чистки ковров, которого девушке хватит на всю жизнь.

Алиса Семенова
00:29

Алиса Семенова

Дачники рассказали, какие лианы самые неприхотливые

Дачники рассказали, какие лианы самые неприхотливые

Эти растения невероятно пластичны и способны покорять любые пространства, они станут изысканным украшением загородного участка.
Алиса Семенова
00:21

Алиса Семенова

Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

Железобетонные мосты для автомобилей и поездов в наши дни вырастают подобно грибам после дождя.
Алиса Семенова
23:14

Алиса Семенова

В Танзании обнаружили следы древних людей, вид которых до этого не был известен

В Танзании обнаружили следы древних людей, вид которых до этого не был известен

Примерно 3,66 миллиона лет назад на севере Танзании после извержения вулкана шел дождь, смачивая свежий вулканический пепел.
Алиса Семенова
23:09

Алиса Семенова

Какие страны самые опасные для туристов

Какие страны самые опасные для туристов

Выбирать туристические направления следует с умом, так как не все поездки безопасны.
Алиса Семенова
22:36

Алиса Семенова

Текстовую нейросеть научили «думать» еще лучше, чтобы избежать расизма и сексизма

Текстовую нейросеть научили «думать» еще лучше, чтобы избежать расизма и сексизма

Ученые создали языковую нейросеть, обладающую логикой в гораздо большей степени, чем существующие.
Алиса Семенова
22:30

Алиса Семенова

Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

Недавно открытый способ питания китов описан в древних манускриптах

В 2011 году ученые зафиксировали ранее неизвестную стратегию питания китов.
article_image 00:04

Британские ученые создают синтетический алкоголь, который не вызывает похмелья

После его употребления такого напитка будут высвобождаться только гормоны радости: дофамин и серотонин, а самочувствие будет отличным.

article_image 23:58

Покорившая в 14 лет весь мир Ванесса Паради призналась, о чем жалеет до сих пор

Пятидесятилетняя звезда продолжает сниматься в кино и выходить на подиум в качестве модели.

article_image 23:57

Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

Вопрос с подкормкой садовых деревьев решается в зависимости от условий их произрастания.