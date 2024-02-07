Как мать-одиночка с двумя детьми вышла замуж за ковер

Однажды женщина купила новый ковер, даже не предполагая, что тот станет ее близким другом. Бекки очень нравилась расцветка ковра, она много времени посвящала уходу за ним.

Не секрет, что, когда в доме маленькие дети, за порядком и чистотой приходится следить вдвойне. Бекки ежедневно чистила и пылесосила свой ковер два раза днем и еще один раз перед сном, чтобы, как говорит девушка, "крошки не беспокоили его ночью".

Это звучит достаточно странно, но девушка утверждает, что ковер стал ее настоящим другом, и она даже дала ему имя - Мэт.

Вечерами Бекки часто ложится рядом с ковром и рассказывает ему о том, как прошел ее день и что она чувствует.

И одна из подруг однажды в шутку сказала: "Ну раз ты так любишь свой ковер, так и замуж за него выйди!" Друзья в тот момент посмеялись и забыли об этой истории, а Бекки - нет.

Она решила, что это замечательная идея. И недавно в одном из магазинов ковров прошла церемония ее бракосочетания с ковром по имени Мэт.

Бекки была одета в красивое белоснежное свадебное платье и в своей клятве пообещала ковру, что будет заботиться о нем и любить до тех пор, пока смерть не разлучит их. "Я буду иногда на тебя наступать, но никогда не стану топтать тебя" - пообещала Бекки ковру.

На эту историю и странную свадьбу обратила внимание фирма "Доктор Бекманн", которая производит чистящие средства.

С Бекки связался представитель корпорации и в честь ее бракосочетания с ковром подарили ей огромный запас средств для чистки ковров, которого девушке хватит на всю жизнь.