Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

00:21 2024-02-07
Деревянный мост в Дагестане, который сделали без единого гвоздя

Железобетонные мосты для автомобилей и поездов в наши дни вырастают подобно грибам после дождя.

Современный мост - конструкция достаточно сложная.

Впрочем, строить их люди научились еще в незапамятные времена. Отдельные старинные мосты сохранились по сей день.

Сложно поверить, но простоять несколько сотен лет может даже мост из дерева.

Уникальный по своей сути и конструкции деревянный мост, построенный без единого гвоздя, до сих пор стоит в Дагестане рядом с селом Гумли.

Специалисты утверждают, что данной инженерной конструкции не менее 200 лет.

При этом большинство местных жителей склонно утверждать, что в действительности мост еще более древний и его возраст составляет от 600 до 800 лет.

Однако, даже если он стоит «всего» два столетия, то все равно вызывает восхищение.

Построен мост по достаточно примитивной технологии. Собран он из деревянных балок, которые соединены друг с другом при помощи нагелей.

Технология строительства такого моста чем-то напоминает создание деревенской хаты из сруба.

При этом в основании моста стоит каменный фундамент, соединенный древним цементным раствором.

В конструкции моста есть одна единственная металлическая деталь – железная скоба. Однако, назначение ее совершенно непонятно.

Есть основания полагать, что забили ее намного позже момента строительства какие-то шутники.

При всей своей старости и кажущейся хлипкости мост в Гумли все еще очень надежный.

В стародавние времена устанавливался он для проезда повозок. Однако, прочность моста позволяет ему выдержать сегодня в том числе легковой автомобиль.

Хотя конструкция давно стала местной достопримечательностью и даже претендует на звание культурной ценности, мост продолжают использовать по прямому назначению.

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