Дачники рассказали, какие лианы самые неприхотливые

Вертикальное озеленение активно используется ландшафтными дизайнерами до сих пор и, вероятнее всего, он никогда не потеряет свою популярность. Помимо декоративной функции, этот прием способен решить ряд проблем на садовом участке.

В первую очередь защитить от ветра и зноя детскую площадку, зону отдыха, уязвимые к данным погодным условиям растения.

С помощью такой декоративной стены можно регулировать температуру внутри помещения в жаркое время, ведь посаженная вдоль южной стороны здания лиана, обеспечит необходимое притенение.

Помимо этого вертикальный сад с легкостью справится с необходимостью прикрыть неприглядный забор или хозяйственные постройки.

Для такого типа озеленения совсем необязательно искать какие-то экзотические и редкие растения. Лучшим решением будет использование широко известных, проверенных годами культур.

Девичий виноград триостренный подойдет для южной части Беларуси. Очень декоративен, особенно осенью, приобретая яркую пурпурную окраску. Этот вид винограда предпочитает хорошо увлажненные почвы, в остальном достаточно неприхотлив.

Актинидия коломикта - плодовая лиана, предпочитает небольшое затенение, хорошо увлажненные почвы. Мужские экземпляры имеют очень красивый окрас листвы.

Лимонник китайский - дальневосточное мощное растение. Интересно раскрывается в качестве основы при создании архитектурных форм.

Среди цветущих лиан больше всего внимание садоводов сконцентрировано на клематисах, особенно видовых. Они отличаются высокой зимостойкостью, неприхотливостью и уникальными соцветиями.

Выбирая сортовые клематисы, обращайте внимание на группу, к которой они относятся, чтобы не допустить ошибок в обрезке на зиму.

Жимолость вьющаяся - прекрасный вариант для вертикального озеленения. А если есть необходимость украсить сырое и темное место, то достойной альтернативой станет жимолость Тельмана с янтарно-желтыми соцветиями.

Помимо выполнения ряда важных для загородной жизни функций, вертикальное озеленение способно задавать участку определенный шарм.