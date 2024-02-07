Дачники рассказали, каким цветам комфортно на сухом и солнечном участке

09:43 2024-02-07
Дачники рассказали, каким цветам комфортно на сухом и солнечном участке

Если вы не знаете, как притенить цветник, чтобы бутоны и молодая листва не высыхали под палящими лучами, выберите эти растения для посадки.

Каждый опытный садовод знает, где на его участке тенистые уголки, а где солнце царит целый день.

Как правило, это места перед крыльцом, вдоль входной дорожки, на газоне или рядом с входной группой.

Они освещены большую часть дня, не имеют искусственного или естественного притенения и плохо снабжаются водой.

Большинство растений, оказавшись в таких условиях, быстро начинает сохнуть, теряет декоративность, мельчает, а затем гибнет.

Некоторые из них успевают зацвести, однако бутоны получаются небольшими и отцветают быстрее положенного.

Хорошо на таких участках развиваются только первоцветы, поскольку весной земля еще насыщена влагой, а обилие света стимулирует быстрый рост растений.

Итак, если на вашей клумбе гибнет более половины саженцев, оставшиеся сохнут, чахнут и плохо развиваются, значит, солнца здесь слишком много.

Солнечные ожоги на листьях и соцветиях довольно легко спутать с многочисленными грибковыми и бактериальными заболеваниями, поэтому сперва исключите и такую возможность.

Если же растения здоровы, почвенных вредителей не обнаружено, а выглядит цветник очень печально, значит, нужно что-то менять.

Если вы все же решились разбить цветник под прямыми солнечными лучами, будьте готовы приложить немало усилий.

Делается такая клумба не совсем так, как обычные, однако ничего сложного в этом нет.

Для начала снимите дерн с выбранной территории и перекопайте почву на глубину штыка лопаты, тщательно выбирая корни растений.

Затем по периметру установите ограждение, которое позволит вам частично изолировать культурные посадки от сорняков.

На этом же этапе продумайте систему полива – если есть возможность провести капельный, уложите трубы.

Изучите состав почвы на месте будущей клумбы, внесите недостающие элементы.

Если она песчаная или супесчаная, обогатите органикой и черноземом, если суглинистая или глинистая, смешайте с торфом и огородной землей.

Затем, независимо от состава почвы, внесите в нее перегной или компост из расчета 2-3 ведра на 1 кв.м.

Тщательно размешайте получившуюся смесь и приступайте к высадке растений.

Сразу стоит оговориться, что выжить и активно расти в условиях постоянного интенсивного освещения, могут далеко не все однолетники и многолетники, а также совсем небольшое число кустарников.

Чтобы не пришлось регулярно декорировать мульчей или садовыми гномами опустевшие в разгар сезона участки в цветнике, выбирайте солнцелюбивые культуры.

Лучше всего с подобными условиями справляются растения, у которых узкие травянистые листья, зеленовато-серая окраска, опушение на листве и стеблях.

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