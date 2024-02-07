Огородники рассказали, почему зима без снега опасна для урожая

Последствия для почвы:

Выпадение снега в регионах с соответствующей сезонностью – это важная часть местного микроклимата.

Кроме теплоизоляции он выполняет еще несколько опций.

Во-первых, защищает грунт от иссыхания и истощения, гарантируя необходимый уровень увлажненности к сезону посадок и пробуждения растений.

Бесснежная зима приведет к засушливой весне. Даже массовый полив не сможет компенсировать подобного недостатка влаги.

Принято даже сгребать сугробы в тех местах, где влага нужнее всего.

Не укрытая земля, особенно если она не полностью промерзла, подвержена эрозии из-за ветра.

Верхний слой быстро истощается, весной он потрескается.

Придется приложить гораздо больше усилий для его восстановления, продумать схему внесения удобрений. И все это последствия бесснежной зимы.

Шапка снега на грунте – это еще и защита для микроорганизмов, которые должны постепенно впадать в анабиоз и переживать самые сильные холода, чтобы затем проснуться.

Грунт – сложная экосистема, в которой важную роль играют различные бактерии, одноклеточные создания.

Они перерабатывают удобрения, выделяют кислород, делают почву плодородной.

Но если придут заморозки раньше, чем среда их обитания будет защищена, весной понадобится намного больше времени для восстановления этой экосистемы.

Аналогичные последствия будут и для участков почвы, в которые было внесено органическое удобрение.

Его эффективность весной заметно снизится. Это важно учитывать при планировании первых работ до высадки растений.

Последствия для насаждений:

От бесснежной зимы первыми будут страдать двухлетние растения и культуры с высоким залеганием корней, а также не районированные сорта. К первым относится большинство цветов.

Они в принципе не отличаются устойчивостью к неблагоприятным условиям и в отсутствии снега даже при дополнительном укрытии быстро погибают.

Не районированные сорта и редкие гибриды также первыми погибают, если корневая система промерзает. Причем происходит это даже в относительно теплых регионах.

Под угрозой оказываются не только многолетние деревья и кустарники, но и все культуры, высаженные с осени.

Огородники нередко используют эту технику посева для лука, чеснока и даже зелени.

Ведь именно так можно получить самые ранние всходы. Но, если снега не будет, не появится и защита от холода.

Причем даже традиционное укрытие пленкой и геоматериалами не всегда гарантирует нужный результат.

Нельзя забывать, что снег становится естественной защитой и для ветвей, и даже для ствола.

Некоторые культуры не переносят отсутствие такого укрытия кроны, по большей части это декоративные виды северного происхождения.

Бесснежная зима часто сопровождается поздними оттепелями. Они еще более опасны для садовых и огородных насаждений.

Такие перепады температуры приводят к раннему и ложному началу вегетативного периода.

Почки же появляются только один раз за сезон. И если произойдет это зимой, весной ни цветения, ни завязи плодов уже нельзя ждать.

Бесснежная зима – серьезная проблема для огородника.

Чтобы компенсировать вред от нее, придется не только создать искусственные укрытия корней, но и позаботиться об удобрениях, восстановлении почвы.