Огородники рассказали, как можно победить земляничного клеща

Химические препараты:
Естественно, бороться с вредителями эффективнее всего с помощью специальных химических и биологических препаратов.
Предотвратить появление земляничного клеща можно с помощью профилактических опрыскиваний. Осенью следует кусты обработать раствором Карбофоса.
Использование токсичных препаратов возможно только после уборки текущего урожая. Сразу после сбора ягод скашивают траву с ботвой, убирают с участка.
А затем посадки обрабатывают одним из препаратов:
Фитоверм;
Акарин;
Сера коллоидная;
Неорон;
Маролекс;
Тиовит;
Фуфафон.
До осени следует провести 3 обработки с интервалом в 7-10 дней.
Народные способы борьбы:
Проверенные народные рецепты помогают эффективно бороться с опасным вредителем. Их сильная сторона в том, что допускается использовать даже летом, в период бутонизации и цветения.
Луковая шелуха:
Удобный способ для борьбы с вредителем в весенний период, когда появляются листья и первые бутоны.
Готовят состав по следующему рецепту:
200 г луковой шелухи заливают 10 л воды.
Оставляют состав для настаивания на 3-4 суток.
Полученную смесь процеживают и опрыскивают клубничные кустики.
Для закрепления эффекта после сбора урожая опрыскивают еще 2 раза.
Ботва томатов:
Лечебный состав можно использовать для борьбы с земляничным клещом в весенний период. Готовят отвар в следующей последовательности.
1 кг свежей ботвы томатов заливают 10 л воды.
Смесь настаивают 3-4 часа.
Полученный отвар кипятят 2-3 часа, а затем процеживают.
Чтобы снизить концентрацию, разводят в соотношении 1:2 с водой.
Чтобы препарат закрепился на листьях, в него добавляют 40 г измельченного хозяйственного мыла.
Полученным средством опрыскивают каждый пораженный вредителем кустик.
Чеснок:
Чесночная вытяжка эффективно помогает выгнать вредителя с клубничной плантации. Для приготовления средства 200 г чеснока заливают 10 л воды. Полученную смесь тщательно перемешивают и процеживают.
Состав используют для обработки сразу после приготовления. Процедуру повторяют несколько раз.
Культуры, которые отпугивают клеща:
Есть ряд сильно пахнущих культур, которые будут своим ароматом отпугивать членистоногих вредителей.
Для клубники лучшими соседями могут стать:
Пижма обыкновенная своим камфорным запахом будет отпугивать клеща. Этот многолетник прекрасно растет на глинистых участках.
Котовник (кошачья мята) также может отпугнуть вредителя от посадок клубники, так как в его составе есть эфирное масло непеталактон.
Лаванда узколистна отгоняет своим ароматом не только комаров, но и различных клещей. В составе эфирного масла растения присутствуют оцимен, камфора и линалоон.
Лекарственный розмарин. Это растение способно отогнать от грядок даже самых злостных вредителей сада и огорода.
Фасоль не только дает урожай, но и является хорошим натуральным репеллентом. Около клубники и земляники лучше всего высадить лимскую фасоль.
Специалисты рекомендуют при появлении земляничного клеща на кустиках с ароматными ягодами не останавливаться на одном из способов, а проводить комплексную борьбу.
Никто не отменяет использование мер профилактики, которые минимизируют вероятность появления вредителя.
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