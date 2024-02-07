Как получить огромных опарышей в домашних условиях: советы бывалых рыбаков

09:59 2024-02-07
Как получить огромных опарышей в домашних условиях: советы бывалых рыбаков

Специализированные магазины предлагают массу готовых приманок для рыб любых видов, но отличных опарышей можно вырастить дома самостоятельно.

Хранить некоторые виды живой наживки можно довольно долго.

Если держать червей в большом объеме земли и регулярно их подкармливать, они будут с удовольствием размножаться.

Искусственное разведение мотыля невозможно по вполне естественным причинам.

Эту наживку можно только добывать с помощью специальных приспособлений в водоемах с сильно заиленным дном.

А вот опарыш – это именно та наживка, которую можно получать самостоятельно без особых сложностей.

Чтобы научиться самому разводить опарышей, нужно не так уж много. Зато личинки получаются крупными, активными и живучими.

Покупной опарыш не всегда соответствует требованиям рыболова – то он мелкий, то полудохлый, то быстро окукливается.

Узнайте, как вырастить отличных опарышей для ловли самой разной рыбы.

Для этого понадобится пустая пластиковая бутыль объемом 2, 3 или 5 литров. Ее нужно помыть и просушить.

Дальше производятся следующие действия:

Бутыль разрезают поперек примерно посередине.

Верхнюю часть без крышки вставляют в нижнюю. Получается подобие воронки.

В нижнюю часть бутыли насыпают древесные опилки так, чтобы получился слой толщиной 3-5 сантиметров.

В верхнюю часть помещают мясные или рыбные отходы.

Выставляют конструкцию на улицу и ждут, когда мясные мухи отложат яйца. Это происходит довольно быстро и кладки хорошо видны.

Переносят бутыль в теплое темное место.

Через пару дней проверяют на наличие опарышей в опилках. Если они еще не достигли требуемого размера, ждут еще сутки.

Убирают верхнюю часть бутыли, а нижнюю с опилками и опарышами помещают в холодное место.

Перед рыбалкой берут нужное количество и кладут в баночку.

Все довольно просто и не требует дополнительных расходов.

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