Обязательно ли закрывать жало рыболовного крючка наживкой

10:03 2024-02-07
Обязательно ли закрывать жало рыболовного крючка наживкой

Поговорим о том, следует ли закрывать жало крючка наживкой, это вопрос, который может вызвать споры у рыбаков.

При решении данного вопроса необходимо учитывать следующие обстоятельства:

вид наживки;

тип крючка;

способ ловли;

активность рыбы.

Начнем с последнего фактора. Многим из вас приходилось сталкиваться с ситуацией, когда рыбы берет наживку в рот и тут же ее выплевывает, почувствовав неладное. Это означает, что объект рыбалки не слишком голоден и осторожен.

Если наживка позволяет, лучше закрыть ей жало крючка. Чаще всего такое происходит во время рыбалки в глухозимье.

Объем наживки необходимо минимизировать, чтобы рыба, не задумываясь, проглатывала ее, а жало закрыть, насадив одну личинку мотыля колечком или чулком либо одного опарыша за краешек шкурки.

То же самое делают с червем – отрывают кусочек и надевают на крючок чулком.

От вида наживки также многое зависит. Например, кукурузными зернами жало крючка не закрывают никогда просто потому, что рыба может не проткнуть зерно при поклевке. Это относится ко всем твердым насадкам.

Когда ловят на пучок мотыля или на нескольких опарышей, жало крючка оставляют открытым. Можно и закрыть его последним фрагментом наживки, если сомневаетесь, но на результат это не повлияет.

Более того, иногда жало лучше оставлять открытым, к примеру, при ловле на поплавок в проводку. Здесь все решает скорость реакции рыболова.

При мгновенной подсечке крючок должен вонзиться в ту или иную часть ротового аппарата рыбы, иначе она выплюнет его.

При ловле на тесто или булку жало крючка закрывают всегда не только потому, что рыба может насторожиться при виде открытого жала, но и для того чтобы наживка лучше держалась на крючке.

На бойлы ловят с использованием волосяной оснастки, которая предполагает, что открытым остается весь крючок.

При ловле на живца жало всегда открыто, потому что спрятать его в тело рыбки-приманки практически невозможно.

Коротко об искусственных приманках. Для того чтобы избежать зацепов при ловле на спиннинговые приманки, используют офсетные крючки. Они именно для этого и предназначены.

В случае ловли в местах, где много травы, коряг, камней, жало крючка всегда закрывают.

Если дно более-менее чистое, жало лучше оставить открытым – процент реализованных поклевок увеличится.

Сегодня можно купить крючок любого типа. Для ловли на червя популярны крючки с насечками на цевье, препятствующими его сползанию.

Лучше всего рыба засекается на крючки с жалом, загнутым внутрь. Это относится и к крючкам, у которых жало выгнуто вправо или влево. На таких крючках жало можно не закрывать никогда.

В случае, когда рыба долго пробует наживку, прежде чем ее проглотить, жало крючка лучше закрыть. Пример – ловля линя на поплавок.

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