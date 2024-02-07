Рыболовы рассказали, как быстро и без особых усилий собрать кучу окуня под лункой

Приводим рассказ опытного рыболова, который знает толк в ловле окуня.

Придя на водоем, я пробурил две лунки. В одну, как обычно, опустил объектив подводной видеокамеры.

Затем стал наполнять кормушку-самосвал. Сначала в ход пошли панировочные сухари. За ними последовали измельченные жареные семечки.

Вслед за ними я добавил вареного мормыша. В отличие от свежего, он имеет розовый цвет. Добив кормушку почти полностью, я воткнул в прикормку таблетку гидроперита.

У дна на глубине 1,5 метра я встряхнул кормушку, в результате чего образовалось большое облако прикормки.

Через непродолжительное время гидроперит начал свое разрыхляющее действие. Из массы прикормки пошли пузырьки.

Они поднимали вверх лежащего на дне мормыша. Окунь появился незамедлительно, привлеченный запахом прикормки. Хищники тут же стали хватать всплывающего мормыша.

Лежащего на дне мормыша они ели неохотно. Приходилось ждать, пока пузырьки не поднимут новую порцию вкусной прикормки.

Видя, что окунь довольно активен, я решил перейти к рыбалке. Сначала попробовал ловить на безнасадочную мормышку «ведьма».

Она оставила полосатиков совершенно равнодушными. Окуни не реагировали на нее, как если бы это был какой-то неинтересный предмет.

Настал черед чертика. Ситуация повторилась. Абсолютно никакого внимания.

Как ни странно, сработала миниатюрная вертикальная блесенка. При виде ее хищники оживились. То один, то другой член стайки атаковал приманку.

Далеко не все поклевки были результативными, но несколько экземпляров окуня оказалось на льду. Впрочем, это касается уловистости различных приманок в разных ситуациях, а нам важно высказать свое мнение о гидроперите.

Как показал эксперимент, добавление данного компонента в прикормку существенно увеличивает ее эффективность.

В частности, гидроперит заставляет всплывать отдельные фрагменты прикормки, тем самым, привлекая рыбу. К тому же, благодаря его действию, в воде образуется прикормочный столб, заметный с дальнего расстояния.