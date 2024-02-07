Рыболовы рассказали, как быстро и без особых усилий собрать кучу окуня под лункой

10:30 2024-02-07
Рыболовы рассказали, как быстро и без особых усилий собрать кучу окуня под лункой

Прикормка будет традиционной с одним лишь исключением – в нее добавляется таблетка гидроперита.

Приводим рассказ опытного рыболова, который знает толк в ловле окуня.

Придя на водоем, я пробурил две лунки. В одну, как обычно, опустил объектив подводной видеокамеры.

Затем стал наполнять кормушку-самосвал. Сначала в ход пошли панировочные сухари. За ними последовали измельченные жареные семечки.

Вслед за ними я добавил вареного мормыша. В отличие от свежего, он имеет розовый цвет. Добив кормушку почти полностью, я воткнул в прикормку таблетку гидроперита.

У дна на глубине 1,5 метра я встряхнул кормушку, в результате чего образовалось большое облако прикормки.

Через непродолжительное время гидроперит начал свое разрыхляющее действие. Из массы прикормки пошли пузырьки.

Они поднимали вверх лежащего на дне мормыша. Окунь появился незамедлительно, привлеченный запахом прикормки. Хищники тут же стали хватать всплывающего мормыша.

Лежащего на дне мормыша они ели неохотно. Приходилось ждать, пока пузырьки не поднимут новую порцию вкусной прикормки.

Видя, что окунь довольно активен, я решил перейти к рыбалке. Сначала попробовал ловить на безнасадочную мормышку «ведьма».

Она оставила полосатиков совершенно равнодушными. Окуни не реагировали на нее, как если бы это был какой-то неинтересный предмет.

Настал черед чертика. Ситуация повторилась. Абсолютно никакого внимания.

Как ни странно, сработала миниатюрная вертикальная блесенка. При виде ее хищники оживились. То один, то другой член стайки атаковал приманку.

Далеко не все поклевки были результативными, но несколько экземпляров окуня оказалось на льду. Впрочем, это касается уловистости различных приманок в разных ситуациях, а нам важно высказать свое мнение о гидроперите.

Как показал эксперимент, добавление данного компонента в прикормку существенно увеличивает ее эффективность.

В частности, гидроперит заставляет всплывать отдельные фрагменты прикормки, тем самым, привлекая рыбу. К тому же, благодаря его действию, в воде образуется прикормочный столб, заметный с дальнего расстояния.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
11:15

Алиса Семенова

Огородники порекомендовали новые овощи для посадки в следующем сезоне

Огородники порекомендовали новые овощи для посадки в следующем сезоне

Начало года — это идеальное время, чтобы наметить планы по поводу посадки новых, еще не опробованных, овощных культур .
Алиса Семенова
11:11

Алиса Семенова

Дачники рассказали, как без труда вырастить пышные здоровые астры

Дачники рассказали, как без труда вырастить пышные здоровые астры

К сожалению, недостаточно просто высадить в грунт крепкую, здоровую рассаду, чтобы осенью любоваться яркими цветами: астрам нужна забота.
Алиса Семенова
11:08

Алиса Семенова

Советы окулиста, которые помогут сберечь здоровье глаз

Советы окулиста, которые помогут сберечь здоровье глаз

После 40 лет зрение может терять остроту, а риск заболеваний глаз повышается: что стоит делать сейчас, чтобы не бояться за зрение в старости.
Алиса Семенова
11:04

Алиса Семенова

Привычки, которые негативно влияют на функции нашего мозга

Привычки, которые негативно влияют на функции нашего мозга

У нас есть много привычек, которые ухудшают работу мозга: они в той или иной степени затормаживает когнитивные способности.
Алиса Семенова
10:59

Алиса Семенова

К чему привело отдельное обучение мальчиков от девочек и почему от него отказались

К чему привело отдельное обучение мальчиков от девочек и почему от него отказались

Сторонники раздельного обучения говорят о том, что дети с разной скоростью усваивают материал, а мальчикам нужно больше физической активности.
Алиса Семенова
10:55

Алиса Семенова

В Индии пятилетних девочек прилюдно раздели, чтобы провести «ритуал дождя»

В Индии пятилетних девочек прилюдно раздели, чтобы провести «ритуал дождя»

В Индии шестерых несовершеннолетних девочек раздели и заставили пройти по улицам для вызова дождя.
Алиса Семенова
10:52

Алиса Семенова

Добавки в грунт для крепкой и здоровой помидорной рассады

Добавки в грунт для крепкой и здоровой помидорной рассады

Обычно первая цель огородника - вырастить крепкую, коренастую, здоровую и закалённую рассаду.
article_image 00:04

Британские ученые создают синтетический алкоголь, который не вызывает похмелья

После его употребления такого напитка будут высвобождаться только гормоны радости: дофамин и серотонин, а самочувствие будет отличным.

article_image 23:58

Покорившая в 14 лет весь мир Ванесса Паради призналась, о чем жалеет до сих пор

Пятидесятилетняя звезда продолжает сниматься в кино и выходить на подиум в качестве модели.

article_image 23:57

Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

Вопрос с подкормкой садовых деревьев решается в зависимости от условий их произрастания.