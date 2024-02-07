Опытные дачники рассказали о мерах ухода за осенним крыжовником

10:34 2024-02-07
Опытные дачники рассказали о мерах ухода за осенним крыжовником

Правильный уход за крыжовником осенью - гарантия длительного плодоношения, эти меры позволят растению набраться сил и подготовиться к зимней спячке.

Чтобы обеспечить крыжовнику оптимальные условия обитания до прихода зимнего периода, необходимо позаботиться не только о самом кустарнике, но и о почве.

Следует заняться ликвидацией сорняков и опавших листьев, а также осуществить перекопку, рыхление и мульчирование.

Первое, что стоит сделать, – заняться уборкой мусора, ведь в прикорневой области происходит скопление листвы, а также раздавленных и гнилых ягод. Весь мусор следует собрать и сжечь.

Если же не сделать этого, то опавшие листья и ягоды станут подходящей средой для развития болезней и грибков, а также отличным укрытием для вредителей.

В конце сезона (после сбора урожая) ягодный кустарник сильно истощен. Чтобы растение до холодов окрепло, за 3-4 недели до заморозков его нужно подкормить минералами и органикой.

На каждый взрослый куст расходуется по 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата.

В дождливую погоду смесь удобрений рассыпаю в прикорневой зоне крыжовника. Если на улице тепло и сухо, необходимо приготовить питательный раствор из расчета на 1 ведро воды.

После подкормки прикорневую зону покрыть мульчей из перегноя с добавлением небольшого количества древесной золы. Толщина слоя не должна превышать 7-10 см.

Это мероприятие поможет кустарнику лучше впитать питательные вещества из грунта. К тому же корневая система, получившая заряд влаги, надежней защищена в холода от вымерзания.

На каждое взрослое растение я расходую по 20-25 л воды, на молодые саженцы — по 10-15 л.

Перед проведением полива стоит подготовить грунт: удалить под кустами сорняки и растительный мусор (листву, ягоды, веточки).

Почву после увлажнения обязательно рыхлим и мульчируем. А растительные остатки — сжигаем, т. к. в них могут найти убежище вредители. Кроме того, в этой среде отлично развиваются патогенные микроорганизмы.

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