Причина, по которой в СССР повсеместно высаживали тополя

10:37 2024-02-07
Причина, по которой в СССР повсеместно высаживали тополя

Надоедливый тополиный пух — неприятная вещь, он переносит пыльцу растений и пыль, заставляя людей страдать от аллергии.

Наследие Сталина:

Кампания по массовому озеленению Советского Союза началась в 50-е годы 20 века.

И решение массово высаживать именно тополя принял Иосиф Сталин.

Почему он выбрал именно эти деревья? У этого решения было несколько причин.

Тополя неприхотливые:

Тополь считается одним из самых неприхотливых растений. Многие лесные «коллеги» тополя давно бы завяли в городских условиях: не самая лучшая атмосфера и почва, выхлопы от автомобилей и многое другое.

Тополю — всё нипочём, это настоящий горожанин, которому все эти условия не мешают расти и развиваться. Он живуч, морозостоек и неприхотлив. Живут эти деревья в среднем до 100 лет, но могут простоять и дольше.

Они занимают немного места:

В городе земля дорогая, каждый метр на счету. Поэтому нужны были компактные деревья, а не раскидистые платаны. Так вот, у тополя ветви всегда тянутся вверх, деревья имеют вытянутую, компактную форму.

Тополь — биологический фильтр:

Эти деревья не только устойчивы к загазованности, они ещё и отлично фильтруют воздух, за счёт обилия листьев на ветвях. За один тёплый сезон одно дерево вытягивает из атмосферы около 30 килограммов сажи и до 180 килограммов углекислого газа.

Кроме того, тополь считается рекордсменом в плане выработки кислорода, только за сутки всего одно дерево может обеспечить кислородом четверых взрослых людей.

Они рано начинают «работать»:

Тополь растёт достаточно быстро и даже в самых неблагоприятных условиях через 10-15 лет превращается в полноценное дерево. А «работать» дерево начинает уже в первые годы своей жизни, очищая воздух.

Поэтому сажали тополя срочно, в массовом порядке, чтобы уже в ближайшие годы в городах страны дышалось легче.

Так и появились в СССР тополиные отряды вдоль дорог, тротуаров, трасс, внутри дворов и в парках. И чем более густонаселённым был городской район, чем оживлённее трасса, тем больше было посадок.

Тополиный пух — не аллерген:

Да, многие считают, что у них аллергия именно на тополиный пух. На самом деле тополиный пух не является аллергеном.

Пух, летая по воздуху, становится переносчиком пыльцы, которую во время цветения тополя выделяют береза и сосна, которые цветут одновременно с тополем.

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