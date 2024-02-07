Медики объяснили, чем малина лучше аспирина

Ягода малины содержит салициловую кислоту — основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств
Сохраняет молодость: витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица
Содержит много меди, которая входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому тем, кто находится на грани стресса, малину полезно есть горстями
Способствует улучшению кроветворения, так как в ней содержится много железа
Поддерживает потенцию, так как содержит витамин С, Е и цинка в нужном для мужчин сочетании
Крайне полезна для беременных и тех, кто только собирается завести ребенка, так как содержит фолиевую кислоту
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__