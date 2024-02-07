Медики объяснили, чем малина лучше аспирина

10:45 2024-02-07
Медики объяснили, чем малина лучше аспирина

В ягоде содержатся полезные вещества: яблочная, винная, муравьиная кислоты, глюкоза, фруктоза, дубильные вещества, соли, витамины, эфирные масла.

Ягода малины содержит салициловую кислоту — основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств

Сохраняет молодость: витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица

Содержит много меди, которая входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому тем, кто находится на грани стресса, малину полезно есть горстями

Способствует улучшению кроветворения, так как в ней содержится много железа

Поддерживает потенцию, так как содержит витамин С, Е и цинка в нужном для мужчин сочетании

Крайне полезна для беременных и тех, кто только собирается завести ребенка, так как содержит фолиевую кислоту

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