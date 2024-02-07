Врачи назвали самую вредную кашу

Достаточно часто для завтрака варят каши. Они полезные, отлично утоляют чувство голода, но при этом и очень вкусные, если разбавить их ягодами или фруктами.

Однако нельзя считать, что все каши полезны. Дело в том, что есть такие продукты, которые причинят вред здоровью.

Врач Денис Соколов выделил категорию продуктов, от которых лучше отказаться, пишет «Газета.ру».

В первую очередь он выделил каши быстрого приготовления. Они быстро перевариваются, а значит, что вскоре снова появится чувство голода.

Кроме этого, такие каши несут только лишние калории. Полезных элементов в них слишком мало, содержат красители и консерванты. Есть такую кашу можно только раз в три дня.

Также доктор призвал отказаться от шлифованного риса, изделий из белой рафинированной муки.

Связано это с тем, что они, как и каши быстрого приготовления, вредят здоровью сердца.

Соколов также в беседе с представителями СМИ отметил, что для сердечно-сосудистой системы полезны продукты из цельных зерен, которые будут выводить вредные элементы.