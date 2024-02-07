Преимущества и недостатки карликовых деревьев: мнение эксперта

Такие деревья обладают большим преимуществами, но самое главное, они раньше всех вступают в период плодоношения. Поскольку у таких деревьев компактная крона, очень удобно в плане ухода и сбора урожая.
У высокорослых деревьев урожай частично погибает наверху поскольку забраться на высоту 5 м и выше нет возможности. Ну во всяком случае это рискованно для здоровья.
Когда фрукты с самых высоких веток падают, они разбиваются, получают травмы и поэтому долго не хранятся.
Компактные деревья позволяют высадить на участке больше саженцев, и соответственно можно собрать больше урожая и получить сортовое разнообразие.
Карликовые деревья конечно же имеют недостатки.
У них компактная корневая система которая слабо удерживает крону в вертикальном положении.
Молодые саженцы деревца не всегда выдерживают ветровую нагрузку и наклоняются. Поэтому если вы хотите сажать карликовые деревья то нужно устанавливать дополнительные колья, опоры и к ним подвязывать стволики.
Кроме этого такие деревья требуют немного другой заботы. Например, их поливать надо чаще. У высоких деревьев корневая мощная и сама добывает влагу, у карликовых скромная корневая и требуется дополнительный полив.
Для большого урожая стабильного плодоношения в почву нужно вносить высокие нормы компоста или перегноя. И такие деревья требуют более частого полива.
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