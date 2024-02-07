Добавки в грунт для крепкой и здоровой помидорной рассады

Грунт можно купить, сейчас выбор огромный. Конечно готовые субстраты значительно экономят время огородника на составление почвосмеси, а если кто то выращивает много рассады, то придётся за грунт заплатить большую сумму.

Покупая рассаду томатов можно ошибиться в ней, ведь пышная, зелёная листва вовсе не говорит о том, что растения вырастут крепкими здоровыми и дадут приличный урожай.

Если возьмём землю просто с огорода и посеем томаты, то вряд ли удастся нам получить крепкую здоровую рассаду. Нельзя брать землю из теплиц, где росли помидоры, также нельзя, где выращивали картофель, так как они имеют общие заболевания.

Если взять тяжёлый грунт, то корневая система будет плохо развиваться, к ней не будет доступ питательных веществ. Для роста и развития нужен рыхлый и лёгкий грунт, элементы питания.

В покупной грунт можно добавить землю со своего огорода, так рассада томатов будет сразу приспосабливаться к почвенным условиям именно нашего огорода и тогда при высадке быстрей и легче приживётся и испытывает меньший стресс.

В широкий таз засыпаем 1 часть покупного грунта, 1 часть перегноя, 0,5 части вермикулита, 1 стакан древесной золы, всё тщательно перемешиваем и раскладываем по стаканчикам. Если нет вермикулита вместо него добавляем речной песок.

Вермикулит делает грунт рыхлым и удерживает влагу и переливание рассады не грозит, это работает и почвосмесь дышит. Перед добавлением огородную землю проливаем раствором марганцовки.