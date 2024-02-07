К чему привело отдельное обучение мальчиков от девочек и почему от него отказались

После создания СССР раздельное обучение упразднили, и много лет мальчики и девочки сидели в классах вместе.

Однако прошло время, и власти начали задумываться: а не была ли система Российской империи более эффективной?

В 1943 году постановлением Совнаркома раздельное обучение ввели в Москве, Ленинграде и других крупных городах.

Всего экспериментом было охвачено примерно 20% школ Союза.

Увы, но новых советских «кадетов» и «барышень» вырастить не удалось.

В 1952 году министр просвещения РСФСР Иван Каиров констатировал: в мужских школах резко увеличилось число случаев нарушения дисциплины.

Нет, дело было не в том, что мальчики бегали на переменах, и даже не в банальных драках.

Ученики приходили на уроки пьяными, начало процветать воровство, случались ножевые ранения, а иногда классы превращали в уборную.

Документы, свидетельствующие об этом, до сих пор хранятся в Государственном архиве Российской Федерации.

Учителя, успевшие поработать в обоих системах, столкнулись с тем, что в «гендерных» заведениях к ним изменилось отношение.

Ксения Ползикова-Рубец в своем «Дневнике учителя блокадной школы» вспоминает: «Военрук Плепис хватается за голову и приходит в отчаяние, а в общей школе перед ним трепетали и мальчики, и девочки. Петрову, нашу бывшую учительницу, ученики буквально оплевали». Она же рассказывает, как ученик седьмого класса выбросил из окна сначала 20 чернильниц, а потом парту, которая едва не убила уборщицу.

Бабские школы

Еще одной проблемой стало изменение отношений между детьми.

Раздельное обучение привело к тому, что девочек начали презирать — об этом в своей книге «Мужчина в меняющемся мире: из чего сделаны мальчики» пишет советский и российский социолог, психолог и антрополог Игорь Кон.

Ученики говорили о своих соседках, с которыми еще недавно сидели за партами, пренебрежительно, считая их никуда негодными плаксами, а женскую школу не называли иначе как бабской.

Одновременно упало качество обучения девочек.

Кадры перераспределили так, чтобы с мальчиками работали самые опытные и квалифицированные педагоги: в мужские школы отправляли лучших, в женских же оставались те, кого признали наиболее слабыми.

Даже внешний вид и здоровье учеников отличались: например, в одной из раздельных московских школ в 1945-46-х годах показатели упитанности были у девочек значительно ниже, а случаев малокровия было на 40% больше.

Дело было в финансировании: на «воспитание мужчин» власти бросили все силы.

Конец эксперимента

В апреле 1950 года в «Литературной газете» опубликовали статью профессора Виктора Колбановского, который говорил, что отношение к раздельному обучению следует пересмотреть, и призывал власти провести анализ его итогов.

За несколько месяцев в редакцию пришла тысяча писем: разные люди от взрослых и до школьников писали, что надо вернуть совместное обучение. Лишь небольшой процент читателей считал, что мальчики и девочки должны ходить в разные школы.

Вскоре эксперимент был закончен. И его итоги показывают: пожалуй, лучше к нему не возвращаться.