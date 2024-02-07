Привычки, которые негативно влияют на функции нашего мозга

11:04 2024-02-07
Привычки, которые негативно влияют на функции нашего мозга

У нас есть много привычек, которые ухудшают работу мозга: они в той или иной степени затормаживает когнитивные способности.

Поздний завтрак или его отсутствие.Первопричиной проблем с работой мозга может стать поздний завтрак. Исследование показало, что у тех, кто завтракал позже 8:30, был выше уровень сахара в крови. Повышенный сахар приводит к диабету и преждевременному старению мозга.

Недосып.Из-за плохого сна снижается личная эффективность, появляется вялость, усталость. Но также сон меньше 7 часов вызывает преждевременное старение мозга. Плохой сон замедляет мозговую деятельность и образование новых связей и клеток, повышая риск развития болезни Альцгеймера.

Малоподвижный образ жизни.Учёные доказали, что неактивный образ жизни изменяет форму нейронов, что снижает когнитивные способности.

Головная боль - распространенная проблема. У большинства голова болит, как минимум, раз в месяц. Можно ли считать это нормой?

Самый распространенный вид головной боли - от напряжения. Это часто случается у тех, кто работает в офисе и много времени проводит у монитора.

Глядя в монитор глаза сильно устают. А представьте, что это происходит день ото дня и, как минимум, по восемь часов! Важно отвлекаться - ходить, вставать, делать перерывы.

Но это что касается периодической редкой боли. Если боль частая - например, раз в неделю, то причины могут быть куда более серьезные. Потому что такая боль может маскировать другие, более опасные заболевания. И с таким симптомом нужно идти к врачу.

Что такое интеллект на уровне физиологии

В мозге - около 86 млрд нейронов. Связи между ними и определяют наш интеллект. Чем они плотнее и разнообразнее, тем наш интеллект выше.

Мозг очень пластичен и меняется когда мы его нагружаем. Один из лучших способов комплексно нагрузить мозг - изучение иностранных языков.

Чем больше мы нагружаем ребёнка необходимыми знаниями, тем лучше.

Не стоит беспокоиться за детей, которые слишком загружены учебой. Это пригодится. Учеба, кружки, все новые знания - уплотняют нейронные связи. И это пригодится на всю жизнь.

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