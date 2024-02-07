Советы окулиста, которые помогут сберечь здоровье глаз

Делайте перерывы в работе:

Если работаете за компьютером, должны делать перерыв в работе каждые 20 минут, чтобы уменьшить пагубное влияние компьютера на глаза. Близоруким нужно быть вдвойне осторожными.

Старайтесь смотреть на предметы, расположенные на расстоянии двух-трех метров от вас, а также на зеленые растения: глаза особенно любят этот цвет.

Используйте чай:

Ночное вождение и чтение текста с монитора — очень серьезная нагрузка для глаз. Промойте глаза холодным черным чаем. Хорошо бы малиновым — тогда капли могут не понадобиться.

Выбирайте правильные линзы:

Контактные линзы, при всем их удобстве, — испытание для глаз и рай для бактерий. Выбирай силиконовые гелевые разновидности. И иногда меняйте их на очки, чтобы глаза отдохнули.

Высыпайтесь:

Красные глаза — повод как следует выспаться. Регулярный недосып сильно повышает давление в кровеносных сосудах, что чревато проблемами со всей кровеносной системой и зрением.

Качайте пресс:

Систематическая тренировка пресса понижает внутриглазное давление на 14 процентов. К слову: из всех возможных упражнений лучшее — скручивания на скамье.