Советы окулиста, которые помогут сберечь здоровье глаз

Делайте перерывы в работе:
Если работаете за компьютером, должны делать перерыв в работе каждые 20 минут, чтобы уменьшить пагубное влияние компьютера на глаза. Близоруким нужно быть вдвойне осторожными.
Старайтесь смотреть на предметы, расположенные на расстоянии двух-трех метров от вас, а также на зеленые растения: глаза особенно любят этот цвет.
Используйте чай:
Ночное вождение и чтение текста с монитора — очень серьезная нагрузка для глаз. Промойте глаза холодным черным чаем. Хорошо бы малиновым — тогда капли могут не понадобиться.
Выбирайте правильные линзы:
Контактные линзы, при всем их удобстве, — испытание для глаз и рай для бактерий. Выбирай силиконовые гелевые разновидности. И иногда меняйте их на очки, чтобы глаза отдохнули.
Высыпайтесь:
Красные глаза — повод как следует выспаться. Регулярный недосып сильно повышает давление в кровеносных сосудах, что чревато проблемами со всей кровеносной системой и зрением.
Качайте пресс:
Систематическая тренировка пресса понижает внутриглазное давление на 14 процентов. К слову: из всех возможных упражнений лучшее — скручивания на скамье.
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