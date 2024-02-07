Дачники рассказали, как без труда вырастить пышные здоровые астры

11:11 2024-02-07
Дачники рассказали, как без труда вырастить пышные здоровые астры

К сожалению, недостаточно просто высадить в грунт крепкую, здоровую рассаду, чтобы осенью любоваться яркими цветами: астрам нужна забота.

Помимо болезней в процессе роста астры вы можете столкнуться с паутинным клещом, трипсами, мучнистой росой, септориозом.

Об этом, как правило, сигнализируют листья растений, приобретая легкий белесый налет или покрываясь желтыми и белыми пятнами.

Однако пожелтение листьев не всегда говорит о наличии заболевания.

Возможно, неправильно организован полив: избыток влаги либо пересыхание почвы.

Если вы все-таки столкнулись с болезнями астры на вашем участке, незамедлительно удалите все больные листья, обработайте кустики и почву вокруг них биофунгицидом: Фитоспорин-М, Фитоцид, Бактоцид, Триходермин.

Это остановит распространение заболевания. При неблагоприятной фитопатогенной обстановке можно смело использовать данные препараты каждые 2 недели в течение всего вегетативного сезона.

В активной борьбе с заболеваниями астр также высокоэффективны препараты на основе меди: Бордосская жидкость, Медный купорос, Хелат меди.

При поражении сажистым грибком, признаком которого является появление бурых пятен, придется прибегнуть к использованию инсектицидов, поскольку этот грибок разносится насекомыми.

Если вы видите, что кустикам становится все хуже, проведите обработку системными препаратами широкого спектра действия: Триада, Превикур Энерджи, Акробат, Квадрис.

При выращивании астры лучше действовать на опережение, не дожидаясь проявления того или иного недуга.

Своевременная прополка цветника является хорошим профилактическим приемом от нападения различных вредителей, а умеренный, но регулярный полив - от ряда заболеваний.

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