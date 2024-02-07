Огородники порекомендовали новые овощи для посадки в следующем сезоне

11:15 2024-02-07
Огородники порекомендовали новые овощи для посадки в следующем сезоне

Начало года — это идеальное время, чтобы наметить планы по поводу посадки новых, еще не опробованных, овощных культур .

Морковь "Фиолетовый туман":

Морковь не является корнеплодом только лишь оранжевого цвета, который мы привыкли видеть на большинстве дачных участков и огородов.

На самом деле ее цвет варьирует от белого до темно-фиолетового. Что если в этом году вы отдадите предпочтение посадке темно-фиолетовой моркови?

Она идеальна для салатов и летних прохладительных коктейлей.

Морковь такого сорта сладкая, у нее сильный антиоксидантный эффект и высокий уровень витаминов. Плюс ко всему она не нуждается в особых условиях выращивания. Требования для её посадки и роста совпадают с обычной оранжевой морковью.

Белые баклажаны:

Белые баклажаны идеально подходят для использования в салатах и других блюдах. Они не настолько кислые, как обычные "синенькие", и имеют меньше семян.

Кроме того, они являются ранним сортом, поэтому вы сможете полакомиться этим овощем намного раньше, чем планировали.

Кустарник имеет высоту 70-80 сантиметров, а непосредственно плод может достигать веса в 270 граммов.

Брокколи романеско:

Цветная капуста романеско или брокколи романеско — овощ, богатый витамином С, витамином А и фолиевой кислотой.

Также он насыщен калием, цинком и фосфором. Кроме того, приятный внешний вид этого овоща будет значительно украшать ваш огород.

Его не сложно сажать и выращивать, уход за ним тоже не доставит серьезных хлопот. В этом романеско очень схож с обычной цветной капустой.

Она предпочитает щёлочную почву и нуждается в пространстве и большом количестве воды, чтобы хорошо расти.

Этот сорт чувствителен к экстремальным температурам, комфортные для него условия — 25-26 градусов по Цельсию.

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