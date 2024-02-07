Как бороться с вредителями и болезнями смородины

Обработка смородины весной до распускания почек:
Если ранней весной еще до набухания почек обрезать кусты, это снизит вероятность появления на них почкового клеща, гусениц.
Все ветки сразу же утилизируем, чтобы они не заражали остальные кусты. Вместе с обрезкой веток убираем все сухие и больные листья, землю вокруг приствольного ствола рыхлим, пропалываем и обеззараживаем.
Уход за смородиной в момент распускания почек:
Чтобы на смородине не завелись моль и крыжовниковая пяденица, до полного раскрытия почек обрабатываем кусты Фуфаноном или Карбоцидом. Землю вокруг приствольного ствола рыхлим и окучиваем торфом, высотой 6 ми.
Обработка кустов в момент образования бутонов:
В момент активной бутонизации смородина становится очень уязвимой к различным болезням. Чтобы она не заболела антракнозом или септориозом в целях профилактики рекомендуем обработать ее препаратом Прогноз или Скор.
Также кусты стоит защитить от паутинного клеща Алиотом.
Варианты обработки после цветения:
Когда кусты отцветут за ними надо тщательно ухаживать, чтобы получить обильный урожай. От паутинного клеща обрабатываем смородину Алиотом, от гусениц – Битоксибациллином, от мучнистой росы – Топазом, от мозаики – Прогнозом.
Несмотря на то, что урожай уже собран, за смородиной все равно необходимо поухаживать, чтобы получить урожай и на следующий год:
листья из-под кустов удаляются;
приствольный круг рыхлится и окучивается;
кусты подготавливаются к зиме.
Если на смородине присутствуют следы болезней, они обрабатываются фунгицидами.
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