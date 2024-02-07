Как бороться с вредителями и болезнями смородины

Обработка смородины весной до распускания почек:

Если ранней весной еще до набухания почек обрезать кусты, это снизит вероятность появления на них почкового клеща, гусениц.

Все ветки сразу же утилизируем, чтобы они не заражали остальные кусты. Вместе с обрезкой веток убираем все сухие и больные листья, землю вокруг приствольного ствола рыхлим, пропалываем и обеззараживаем.

Уход за смородиной в момент распускания почек:

Чтобы на смородине не завелись моль и крыжовниковая пяденица, до полного раскрытия почек обрабатываем кусты Фуфаноном или Карбоцидом. Землю вокруг приствольного ствола рыхлим и окучиваем торфом, высотой 6 ми.

Обработка кустов в момент образования бутонов:

В момент активной бутонизации смородина становится очень уязвимой к различным болезням. Чтобы она не заболела антракнозом или септориозом в целях профилактики рекомендуем обработать ее препаратом Прогноз или Скор.

Также кусты стоит защитить от паутинного клеща Алиотом.

Варианты обработки после цветения:

Когда кусты отцветут за ними надо тщательно ухаживать, чтобы получить обильный урожай. От паутинного клеща обрабатываем смородину Алиотом, от гусениц – Битоксибациллином, от мучнистой росы – Топазом, от мозаики – Прогнозом.

Несмотря на то, что урожай уже собран, за смородиной все равно необходимо поухаживать, чтобы получить урожай и на следующий год:

листья из-под кустов удаляются;

приствольный круг рыхлится и окучивается;

кусты подготавливаются к зиме.

Если на смородине присутствуют следы болезней, они обрабатываются фунгицидами.