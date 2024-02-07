Как не надо ловить рыбу: советы бывалых рыбаков

12:06 2024-02-07
Как не надо ловить рыбу: советы бывалых рыбаков

Перенимаем положительный опыт и учимся на чужих ошибках: основные правила рыбной ловли.

Рыбалка на удочку в современных условиях давно перестала быть простым созерцанием поплавка.

Встречаются, конечно, любители и такого "досуга", но настоящий рыбак, всегда старается не только "подышать воздухом".

Ведь стремление поймать рыбу и отличает большинство рыбаков от обычных любителей природы.

В ловле большинства видов "мирной" рыбы, следует помнить золотое правило - "Как покормишь — так и половишь".

Это неотъемлемая часть рыбалки и залог её успеха. Но кормление — это не бесцельное "швыряние" в воду прикормки с расчётом на удачу, а точно рассчитанный процесс и освоить его можно только на практике.

Ведь в его основе лежат опыт и ощущения — начиная от запаха смеси и заканчивая частотой, с которой её следует бросать. Рыбалка — хоть и "не паханое поле" экспериментов, но если посмотреть внимательней, "прописные истины", здесь тоже есть.

Простую, но существенную ошибку можно заметить даже за любителями со стажем.

Выглядит это так — доставая замешанную прикормку из пакета или ведра, рыбак сразу "жменями" начинает кидать её вокруг поплавка. В результате она рассеивается на большой площади, чему способствует ветер и волна. Так делать не стоит.

Важно, чтобы корм в точку ловли ложился, как можно компактнее, а крючок с приманкой находился рядом, что повышает шансы, рыбы его заметить. Чем меньше "точка", тем выше конкуренция и ниже осторожность рыбы на ней.

Для этого, из прикормки лепят шары, а это не так просто. Дело в том, что они должны иметь определённое свойство — не лежать на дне "камнем", а "рассыпаться" в нужный момент. На дне или "в пол воды" - зависит от желания рыбака и условий ловли.

Регулируют процесс влажностью кормовой смеси и силой, с которой сжимают шары. Подходящую консистенцию определяют экспериментально, бросая небольшой "шарик" у берега и наблюдая, как он себя поведёт. 

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