Насколько эффективной приманкой является "козявка": мнение бывалых рыбаков

12:11 2024-02-07
Насколько эффективной приманкой является "козявка": мнение бывалых рыбаков

Мотыль давно занял лидирующие место среди всех наживок, его легко заготовить самому и купить в рыболовном магазине.

Часто приехав и нацепив пару рубиновых личинок, мы присоединяемся к десяткам, точно таких же рыбаков. Они бегают от лунки к лунке в поисках "лучшей доли", пеняя на отсутствие клёва.

Мотыль, не панацея. Когда "анальгин" не действует, есть лекарство посильней.

Рецепт от бесклёвья выглядит, как мелкая прозрачная мокрица, упавшая в воду. Одним словом - "козявка".

"Козявка" - лучшая приманка для речной рыбы, превосходит мормыша (бокоплава). Ей питаются все виды пресноводных рыб.

Носит научное название - "речной ослик", низшее звено пищевой цепочки водоёмов.

Обитает в прибрежной зоне водоёмов, в старой траве и упавших в воду листьях. Растёт до 2 см.

Найти её легко. Для этого надо вытащить пучок водорослей и присмотреться. Существа медленные, но заметить можно. С навыками - процесс очень простой.

Можно собирать козявок по берегу ручья, зимой он часто открыт. Палкой достаем траву на берег. Но если лёд стал - делаем лунку и наматываю её на бур.

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