Малоизвестные свойства витамина D: мнение нутрициологов

Самая важная функция – поддержание нашей костной системы, а именно, сывороточного уровня кальция и фосфора в физиологическом диапазоне. Именно эти минералы способствуют росту костей и минерализации костной ткани.

Бережет сердце:

Витамин D регулирует кровяное давление, воздействуя на эндотелиальные клетки и клетки гладкой мускулатуры; укрепляет саму сердечную мышцу и помогает сохранять сосуды крепкими и эластичными.

Укрепляет кости:

Витамин D способствует лучшему всасыванию кальция, укрепляет зубы и ногти, снижает риск кариеса и заболеваний десен.

Это особенно важно для детей, которые из-за дефицита витамина D могут начать болеть рахитом — это приведет к заболеваниям костей и искривлениям скелета.

Заряжает энергией:

Если вы чувствуете хроническую усталость, возможно, дело в дефиците витамина D. В таком случае, курс витаминов вернет вам энергию и работоспособность.

Кстати, витамин D помогает и пациентам с трансплантированной печенью, которые испытывают усталость из-за проблем с внутренними органами.

Регулирует женские половые гормоны:

Недостаток витамина D увеличивает риски при беременности и вероятность поликистоза. А здоровое количество витамина значительно D снижает вероятность ПМС.