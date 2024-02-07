Когда нужно сажать луковичные цветы: советы дачных экспертов

12:35 2024-02-07
Когда нужно сажать луковичные цветы: советы дачных экспертов

Они растут в садах и на дачах у многих: тюльпаны, крокусы и нарциссы; когда же высаживать луковичные цветы, чтобы успеть порадоваться их цветению.

Время посадки цветочных луковиц сильно отличается в зависимости от вида растений. 

Все луковичные цветы можно поделить на 3 группы:

Цветы, которые должны зацвести весной, необходимо сажать в сентябре – начале ноября. Сюда относятся классические весенние растения, такие как тюльпаны, крокусы, нарциссы или гиацинты.

Цветы, которые цветут летом, такие как гладиолусы или лилии, нужно сажать только весной, лучше в марте-апреле.

Осенние крокусы или безвременник осенний (т.е. растения, которые цветут осенью) следует посадить в июле-августе.

В зависимости от сорта растении время посадки может немного отличаться от указанных. Здесь вам лучше всего следовать инструкции на упаковке.

Глубина, на которую нужно поместить луковицу, зависит от ее размера:

Обычно действует следующее правило: глубина, на которую закапывают луковицу, должна быть минимум в 2 раза больше размера самой луковицы.

То есть, если ваша луковица примерно 5 см в высоту, то закапывать ее стоит на глубину минимум 10 см. Естественно, размещать луковицу следует донцем и корнями вниз.

Затем засыпьте луковицу достаточным количеством земли.

Дальнейший уход луковицам не требуется. Что, на самом деле, очень удобно, поэтому такие цветы, как крокусы или тюльпаны, часто сажают в клумбы, к которым трудно подобраться. Главное, не забывайте поливать их.

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