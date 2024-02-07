Стоматолог Автандилян рассказала, какие привычки в питании портят зубы

Российский врач-стоматолог, основатель Smilestudio Луиза Автандилян уточнила, какие продукты ухудшают здоровье зубов и увеличивают риск возникновения опасных стоматологических заболеваний, сообщает Газета.ру.

По словам эксперта, одни из самых вредных для зубов продукты - консервированные и маринованные овощи, соленья. В этом перечне также цитрусовые - апельсины, грейпфруты, лимоны.

"Агрессивные кислоты снижают защитные свойства зубной эмали и создают во рту кислую среду для размножения бактерий", - пояснила врач.

Она также посоветовала отказаться от чипсов, сухариков, снеков.

Дело в том, что в этих закусках - повышенное содержание крахмала и скрытых сахаров, они "налипают на поверхность зубов и остаются в зубодесневой борозде надолго", создавая идеальную среду для патогенных микроорганизмов, вызывающих кариес.

По словам Автандилян, определенную опасность для зубов представляют также блюда из картофеля, каши, сладкие булочки и даже обычный хлеб.

"Населяющие ротовую полость бактерии питаются именно углеводами и продуцируют кислоты, способствующие вымыванию минералов из эмали и разрушению зубов", - отметила специалист.

Чтобы избежать негативных последствий после употребления вредных для зубов продуктов, она рекомендовала сразу после еды полоскать рот чистой водой или воспользоваться жевательной резинкой без добавления сахара.